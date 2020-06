GAY AFERA DRMA SDP-OM! Jedan detalj nije smio izaći u javnost: Napravili smo dramatičnu grešku

Fizički napad kojega je u nedjelju navečer preživio SDP-ov saborski zastupnik Domagoj Hajduković, prerastao je u ozbiljnu sagu o kojoj bruji cijela država.

Iako se očekivalo da će se sve svesti tek na suhoparnu policijsku reakciju. “Danas oko 17.30 sati policija je putem telefona zaprimila prijavu 39-godišnjeg hrvatskog državljana da ga je na ulici verbalno i fizički napala njemu poznata muška osoba. Prijavitelj je zatražio liječničku pomoć u Kliničkom bolničkom centru Osijek gdje su mu liječnici konstatirali da je lakše ozlijeđen. U službene prostorije policije doveden je 26-godišnji hrvatski državljanin za kojega je prijavitelj naveo da ga je verbalno i fizički napao. Kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se sve okolnosti postojanja prekršaje i kaznene odgovornosti”, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska toga dana.

Ubrzo se saznalo da se iza ovih inicijala i šturog izvještaja krije nositelj SDP-ove liste za četvrtu izbornu jedinicu, koji je samostalno prijavio napad kojega je kako je prvotno rečeno doživio od njemu poznate muške osobe.

Već narednog dana nakon što je dovršeno kriminalističko istraživanje 26-godišnji osumnjičenik uz kaznenu prijavu za kazneno djelo nanošenja tjelesnih ozljeda dobiva i onu za nasilje u obitelji. I baš to nasilje u obitelji poput bombe je odjeknulo javnim prostorom te postalo predmetom polemika kako u najvećoj oporbenoj stranci tako i na društvenim mrežama. Iz tog se izvještaja vrlo jasno daje do znanja da su Hajduković i napadač Tomislav Mikulin, inače šef kabineta Davora Bernardića, u istospolnoj vezi, odnosno formalno sklopljenom životnom partnerstvu. Iz toga pak proizlazi da zajedno žive gotovo tri godine, no nisu se vjenčali.

Hajduković je dakle posljednjih godina skrivao svoju vezu s kolegom Mikulinom, koju je objedanilo policijsko priopćenje iz kojeg je uz ostalo vidljivo da se radi o napadu na cesti koji uistinu jest obiteljsko nasilje jednog partnera nad drugim. U SDP-u su pak formalno o ovoj temi dosta zatvoreni, neformalno se međutim može čuti stotine teorija.

Jedna od njih uključuje i prozivke na račun policije, pa tako neki smatraju da je osječka policija pod utjecajem HDZ-a. ”Nije nemoguće da su sve te informacije puštene u javnost na ovako nesmotren način kako bi se naštetilo našem nositelju liste, svi znamo gdje živimo, i jasno je da će Hajdukoviću ovo otkriće u političkoj karijeri stvoriti određene probleme. Očito je i on sam toga svjestan kada je sve to krio od javnosti”, komentira naš sugovornik iz Partije koji je kritički nastrojen i prema rukovodstvu svoje stranke.

“Hitro su reagirali, i izbacili Mikulina iz stranke, što je korektno međutim, i oni su sami doprinijeli tome da se njihov privatni život razvlači po medijima. U ponedjeljak je u medijima nastupala Biljana Gaća predsjednica našeg Foruma mladih, koja je ničim izazvana nastavila širiti tezu o obiteljskom nasilju i pripadnicima LGBTQ zajednice. Ona je progovorila u ime stranke, ali je govorila svjesno, ili ne i u Hajdukovićevo ime, otkrivajuči detalje iz njegova privatnog života, ali i iz privatnog života Mikulina. Nakon tih njenih riječi, dio medija otvoreno je počeo progovarati o ljubavnoj vezi kolega Mikulina i Hajdukovića bez da ih je itko išta o tome pitao, to nije u redu. Postoji razlog zašto se Hajduković ne oglašava, čovjek je očito žrtva nasilja, nitko ga nije niti pitao želi li on svoju stranu priče iznijeti u javnost, ali je umjesto njega progovorila mlada kolegica, to je neprimjereno, neumjesno pa i bespotrebno”, smatra naš sugovornik koji je posebno ogorčen na medijske napise o Hajdukovićevoj slomlojenoj viloici i modrici.

”Pa to je njihova stvar, nije u redu da naši kolege anonimno izlaze u javnost s njegovim privatnim mukama, to je odvratno. Da smo doista htjeli zaštitit Hajdukovića, i izaći mu u susret onda bi mu javno ponudili pomoć i zaštitu, a ne bi s njegovim problemima izlazili u medije”, zaključuje naš sugovornik.