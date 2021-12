GADNA GLASINA KRUŽI PLENKOVIĆEVOM VLADOM! Spominju se dva ministra: Ovo je najveći premijerov problem

Autor: Iva Međugorac

Pri samom kraju još jedne godine, i u Vladi premijera Andreja Plenkovića sumiraju se postignuti rezultati i propuštene prilike, pa tako naši sugovornici bliski primjeru tvrde kako se on našao u jednoj od najsloženijih situacija još od Domovinskog rata, a tako kompleksna situacija i krize prate ga još od prošlog mandata.

”Prvo ga je zatekla kriza s Agrokorom, pa Uljanik, pa naznake migrantske krize, sukobi u HDZ-u, a onda je krenula pandemija korona virusa čije razmjere nitko nije mogao ni naslutiti, usred svega toga Hrvatskoj su se dogodili razorni potresi, to su situacije s kojima se Plenković stoički nosio, bez obzira na sve kritike koje stižu na njegov račun iz oporbe, njegova je sreća uz ostalo u potpori i pomoći koju uživa iz Bruxellesa”, nabraja nam jedan od najbližih premijerovih suradnika, te nerado potvrđuje kako su Plenkovićev najveći problem kadrovi. On nema s kime provesti reforme, HDZ je kadrovski opustošen, a to se vidi i na samoj Vladi. Svjetla su točka ministri Josip Aladrović i Zdravko Marić, no Vlada raspolaže s prilično slabim gospodarskim timom.

Tomislav Ćorić do sada nije pokazao previše, prije njega tu je bio Darko Horvat, koji se također nije najbolje snašao, ne snalazi se ni u graditeljstvu, stanje s obnovom na terenu je poražavajuće, ministar Ivan Malnica do sada nije pokazao ništa značajno po pitanju reforme pravosuđa, koja je Hrvatskoj prijeko potrebna, što je vidljivo iz niza skandala kojima svjedočimo posljednjih mjesec dana. Premda je Radovan Fuchs korektan ministar, ni u njegovom resoru nisu vidljive nikakve konkretne promjene, najmlađa ministrica Tramišak usmjerena je na europske fondove, novac stiže, međutim upitna je njegova preraspodjela kojom se u zadnje vrijeme učestalo bave europski istražitelji, za to se vrijeme ministar obrane Mario Banožić bavi svojim sukobima s predsjednikom Milanovićem, dok Vili Beroš u novu godinu ulazi s oskrnjavljenim proračunom, ali i s najavama reforme koja se dugo očekuje, a koja bi mogla izazvati negodovanje među građanima koji strahuju da bi zbog manjeg izdvajanja za zdravstvo u nadolazećoj godini mogli ostati bez pretraga i pregleda na koje su naručeni.

Uza sve to Beroš se također suočava s koronakrizom, podbacilo se po pitanju promocije cjepiva, građani pokazuju sve veći otpor prema mjerama Nacionalnog stožera, za što uz Beroša prozivaju i ministra Božinovića koji se ujedno sve teže brani od prozivki iz Europe koje se odnose na nehuman tretman ilegalnih migranata na hrvatskim granicama. Kritično je stanje i u hrvatskoj poljoprivredi, a ministrica Vučković već je neko vrijeme na glasu kao bezidejna, dok je s druge strane ljetos turističku sezonu uspjela izvući resorna ministrica Brnjac. Sve u svemu, izgledno je da se Plenković s obzirom na tim suradnika u ovim kriznim vremenima korektno snalazi.