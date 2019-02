GADAN OKRŠAJ U SABORU: ‘ Da ćete Vi mene povezivati s Udbom?! Sram Vas bilo’

“Još uvijek smo pod teškim i negativnim dojmom. Ministarstvo uprave je uništilo kontrolne liste i mi kao Sabor i prije nego smo donijeli zaključak ne možemo znati je li istina ovo što se tvrdi o nevažećim potpisima”, počeo je obrazlagati Grmoja.

Pritom se referirao na izjavu Mostovca Roberta Podolnjaka da je Ministarstvo uprave, odnosno povjerenstvo osnovano da provjeri prikupljene potpise za dvije referendumske inicijative, uništilo kontrolne liste sa svim nevažećim potpisima.

“Ako vi smatrate da su u jednoj demokratskoj državi uništene kontrolne liste ja ne znam što reći”, nastavio je Grmoja, a Jandroković ga je upitao na temelju čega iznosi takve tvrdnje.

“Potvrđeno je od ljudi iz Ministarstva uprave”, rekao je Grmoja na što mu je predsjednik Sabora odgovorio protupitanjem: “Postoje li ti potpisi u Saboru? Postoji li digitalni trag o tome? Grubo kršite Poslovnik”.

Stanku mu nije odobrio, jer kako je rekao, to nije tema, a o predloženom mu je sugerirao da govori u stanici za slobodni govor.

“Dosta je nama Kuščevićeve, Jandrokovićeve i Šeksove udbaške matematike. Uništili ste kontrolne liste”, odvratio je Grmoja, što je vidno uzrujalo Jandrokovića.

“Ovo su bile uvrede, klevete i sram Vas bilo! Da ćete Vi mene povezivati s Udbom?! Sram Vas bilo”, vikao je Jandroković na Grmoju.

Potom je smirenije kazao kako im ovo što se dogodilo ne ide na čast jer rejting i ugled Sabora pada.

“Nije vaše da komentirate, pozivam DORH da ispita navode kolega iz Mosta”, uključio se i Hrastov zastupnik Hrvoje Zekanović.

To je, međutim, ponovno uzrujalo Jandrokovića. “Moje je itekako da odgovaram na uvrede i bljuvotine koje se izgovaraju”, poručio mu je predsjednik Sabora.

Ako je bilo kakvih radnji u kojima postoji sumnja na kršenje zakona, naravno da će to DORH ispitati, no to se sve može reći na konferenciji za novinare ili u slobodnom govoru, a ne manipulirati javnošću. Ovdje su iznesene optužbe, klevete i uvrede i na to se moram očitovati, poručio je Jandroković.