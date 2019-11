Gadan okršaj između Beljaka i Reinera: Jedan drugog išamarali riječima do besvijesti

Autor: Dnevno

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” u utorak ponovio je da je Franjo Tuđman otac hrvatske korupcije. Uzvratio mu je HDZ-ov Željko Reiner.

“Mi nismo odmah krenuli u demokraciju. Krenuli smo u sustav gdje je Franjo Tuđman bio alfa i omega. On se usudio mijenjati imena klubovima, petljati tamo gdje se nitko nije. Što je on rekao – to je bio zakon. Uostalom, počnimo od njegove imovine. Nikada se do kraja nije razjasnilo na koji je način Franjo Tuđman stekao svoju imovinu. Gdje su papiri, uporabne dozvole, računi”, upitao je Beljak i kazao da je to početak.

“Vladimir Šeks je bio pravnik koji je bio alfa i omega. Sve što se događalo kasnije, kao što je tranzicijska pljačka, nastojalo se ozakoniti. Kako ozakoniti da obitelj Tuđman danas živi u tuđoj kući, a vlasnici su 1945. protjerani iz te kuće? To je sve “lege artis” osmislio Vladimir Šeks”, kazao je Beljak.

Nastavio je da je Šeks osmislio da “lege artis” bude prodaja Hrvatskog telekoma, Ine, Plive, banaka.”Šeks je osmislio pravni okvir, odnosno način kako će Kutle doći do 150 tvrtki. Za Todorića se ne zna kako je došao do svoga bogatstva. Došao je privatizacijskom pljačkom. Ta pljačka je bila legalna, a pravni okvir je složio Vladimir Šeks. On je promijenio veliki postotak svih sudaca, državnih odvjetnika. Gospodin Olujić najbolje će reći kakvu čistku je Šeks napravio”, rekao je Beljak.

Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora (HDZ), uzvratio je i kazao da je sramotno sve to što govori Krešo Beljak.”To govori on, koji je osuđen zbog kriminala, pravomoćno”, rekao je Reiner. Potom ga je prekinuo Beljak i kazao mu da je on prekršio članak 148. Kaznenog zakona te da mu sutra netko može reći da je kriminalac.





No Reiner je nastavio s tim da ono što Beljak govori jest sramotno.”Sramotno je zato što on tako govori o prvom predsjedniku Republike Hrvatske, čovjeku koji je doslovno stvorio Hrvatsku. Zahvaljujući njegovoj viziji, hrabrosti, upornosti, vještini i povijesnoj ulozi, koja je potpuno neprijeporna, bez obzira kakve minorne ličnosti ju dovodile u pitanje, on je netko tko je ostvario doslovno višestoljetni san hrvatskog naroda. Mnogi su o tome sanjali, međutim, nisu to uspjeli ostvariti. Da ljudi takvog kalibra se usude o njemu tako govoriti, potpuno je neshvatljivo. To ukazuje na potpuni rasap vrijednosti našega društva, a posebno politike”, rekao je Reiner, a prenosi HRT.