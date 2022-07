FUCHS ‘UKORIO’ MAMU I TATU MILANOVIĆ! Nije bio ugodno za slušati: ‘Ja se nadam da ovo više nikome neće pasti na pamet’

Autor: Dnevno.hr

Ministarstvo obrazovanja objavilo je rezultate inspekcijskog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu nakon afere s mailom Sanje Musić Milanović. Nakon što je predsjednikova supruga poslala školi mail, dvije već zaključene četvorke njenog sina ispravljene su u petice. Otkrivaju i kako je nastavnica izjavila da je promijenila zaključene ocjene nakon nastavne godine jer je od nje “traženo da to učini”. Nije se, međutim, tvrde u Ministarstvu na temelju nalaza inspektora, izjasnila je li bilo pritisaka da to učini od strane ravnateljice škole ili druge osobe.

Skandal je komentirao i ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

“Ja se nadam da više nikom neće pasti na pamet biti pod pritiscima kada se zaključuju ocijene. Ovo je siva zona u obrazovanju. Ovaj Zakon se treba mijenjati u kontekstu reforme cijelog školstva. Segmenti ocjenjivanja su u žiži te reforme. Inspekcija je učinila što je mogla i utvrdila činjenično stanje. Mijenjati ocijene nakon što su zaključene, do trenutka dok se finalno ne sastane školsko vijeće, to je ta siva zona.





Ono što je, osim ovih točaka što je pronašla inspekcija, se rješava tako da napišu preporuku i daju rok do kada ih ispraviti. U puno škola ćete naći ovakve propuste.

No profesorica je rekla da je od nje traženo da promijeni ocjenu. Prosvjetna inspekcija ne može od nje tražiti da kaže tko je vršio pritisak već kako je to napravljeno. Inspekcija je to proslijedila na daljnje postupanje. Ako će se doznati da je doista bilo potražnje da profesorica mijenja ocjenu, da je ti naređeno, bit će sankcija. Postoje mehanizmi za to”, poručio je ministar.