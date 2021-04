FUCHS OBJASNIO ZAŠTO SE SADA ODMAH IDE NA ONLINE NASTAVU: ‘Djeci se ne smije nametati nekakva krivnja’

Autor: Andrej Jelušić

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je danas na RTL-u Danas gdje je komentirao organiziranje nastave koje se razlikuje od županije do županije.

Fuchs je objasnio kako je ministarstvo dalo smjernice početkom školske godine i po tim smjernicama se i nastava odvija cijelo vrijeme.

A, B i C model

“S interaktivnim pristupom A, B i C modelom koji se primjenjuje na razini županija, gradova čak i škola. To se pokazalo vrlo, vrlo dobrim i ja sam ponosan da djeca u Hrvatskoj su ovu školsku godinu provela 78 posto sati, od ukupne nastave licem u lice. Ostatak otpada na C model, od kuće na daljinu. To je sigurno među najvišim u EU.

Dodao je kako su cijelo vrijeme u kontaktu sa svim županijama i kada one prelaze s jednog modela na drugi, prije toga se konzultiraju.

Problem za roditelje

Tvrdi kako je čitav sustav priređen tako da unutar 24 sata može preći na on line nastavu.

“To što sigurno komplicira organizaciju kod kuće roditeljima, mi to razumijemo, ali je bolje da su djeca u školi i da ipak, u četvrtak javimo hoće li sljedeći tjedan bili ili neće biti direktne nastave”, objašnjava.

“Pristup se pokazao dobrim i mislim da je to u redu. Upravo zbog ovog pristupa Dubrovnik je počeo padati. Oni su bili vrlo visoko sada idu prema vrlo dobrim pokazateljima”, dodaje Fuchs.

Ništa od semafora

Smatra kako sustav semafora ne bi riješio problem.

“Recimo, u Lici na jednom mjestu imate nekoliko pozitivnih, a u ostalim krajevima Like nemate. Imamo semafore po školama. Škola ima ili nema pozitivnih i na osnovu toga se onda u interakciji sa Stožerima i epidemiolozima donose odluke”, kaže ministar.

Slaže se kako je bilo situacija da smo imali nešto veće brojke pa su učenici išli u škole, te dodaje da su učenici išli u škole ranije u ovo vrijeme, i nekoliko dana prije toga.









“Sada smo skloniji tome da zbog dolaska turističke sezone, cijepljenja i slično, ovo produži od uskrsnih praznika”, rekao je.

“Djeca ne smiju biti krivci”

Stava je da djeca zadnjih godinu dana nisu imali normalno djetinjstvo te se stoga “ne smiju optuživati za nekakve krivice i nametati im krivnju da su oni donijeli bolest kući djedovima i bakama i stariji jer su i ovako dovoljno pod stresom”.

Dodao je kako je psihičko zdravlje djece sigurno ugroženo, no u Ministarstvu nemaju točne podatke jer to imaju druge službe.

“Mi u školama imamo organizirano da čim se pojave problemi nastavnici i stručne službe kontaktiraju roditelje, ali onda su to druge institucije izvan škola. Pitanje je gdje su ti dodatni psiholozi sa iskustvima. Znamo da one institucije koje pružaju psihološku pomoć, znamo da su opterećene i postoji lista čekanja što prije nije bilo. Definitivno djeca imaju problema”, zaključio je Fuchs.