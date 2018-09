Frljić na druženju sa srpskim kolegom: ‘Vrijeme je da se naoružamo’

Tko o čemu, redatelj Oliver Frljić ponovno o stanju u Hrvatskoj i susjednim zemljama, i sve to na pratećem programu Bitefa, Filozofskog teatra, u kojem je uz njega sudjelovao i europski filozof Srećko Horvat. Ekipa se prema pisanju srbijanskih medija, obratila oduševljenom mnoštvu dvosatnim govorom u kojem su se dotakli svjetske, ali i regionalne političke i kazališne scene. Prema Horvatovim riječima, u današnjem vremenu pokitiku treba vratiti u kazalište čija bi uloga trebala biti ne samo preispitivanje, već i mijenjanje stvari. ”Gotovo svaka od tvojih predstava se ispostavila proročkom”, komplimentirao je Horvat kolegu Frljića koji je potom konstatirao kako nije bilo teško predvidjeti dođađanja u našem društvu.

“Kad kažem našem društvu, pokazujem dokument dolazeći iz Hrvatske u Srbiju ili u Bosnu, ali čitav ovaj kulturni prostor osjećam kao svoj”, kazao je Frljić referirajući se i na događanja u Europi i oneme što se u njoj događa.

”Svojim predstavama govorio sam o fašizaciji i kako da se nosimo s tim, kako da u kazalištu predstavimo novu-staru stvarnost. Kolege u Zagrebu su mi se smijali, predbacivali da često koristim etiketu fašizma, da to postaje banalno. Na žalost, ta dijagnoza je bila veoma precizna. Sad jasno vidimo da je javni diskurs uspostavljen i nešto što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo u Njemačkoj, sada je normalno. Vidimo slabost demokracije, ona nema mehanizam da spriječi davanje legitimiteta političkim platformama koje su nedemokratske. Nemam rješenje za to ali kao čovjek kazališta mislim da je moj zadatak da postavim pitanja”, istaknuo je redatelj dodajući da su ga napadali da radi nešto što nije dobro za nacionalni identitet Hrvatske. Ipak, on svoje predstave vidi u drugačijem svijetlu.

”Predstavama se trudim pokazati i relevantnost kazališta danas, kako se može koristiti i u ovo vrijeme mnogo bržih medija”, ističe redatelj koji se dotakao stanja u Srbiji i Hrvatskoj te između dvije države povukao paralelu navodeći kako su realnosti kako hrvatske, tako i srpske gledano s političkog konteksta slične, kao braća i sestre.

”Slično je i stanje kada je riječ o samoviktimizaciji i nesuočavanju s prošlošću. Tu je Vučić savršena paradigma za kolektivni zaborav. Ono što je radio tijekom devedesetih bi ga u svakoj drugoj normalnoj zemlji diskvalificiralo za javnu službu, a ovdje je premijer pa predsjednik. U Hrvatskoj ne mogu imenovati jednu osobu već čitavu stranku – HDZ – koja je uništila društveno tkivo Hrvatske, odgovorna je za neke od ratnih zločina, a i danas je vrlo snažna na političkoj sceni. Procesi su slični u obje države, i danas, gotovo 25 godina poslije rata, još uvijek imamo rat koji se vodi drugim oružjem”, naglašava Frljić koji se nakon što je Horvat posebno istaknuo njegovu predstavu ‘Aleksandar Zec’ osvrnuo i na nju. Riječ je o predstavi koja je izazvala brojne reakcije koje su pak pokazale kako se vladajuća elita u našoj zemlji odnosi spram ratnim zločincima. “Danas imamo situaciju da se ratni zločinac Tomislav Merčep, opet uzdiže u društvu. Društvo će teško napredovati bez suočavanja. A mi se vraćamo unazad. Kazalište doživljavam i kao prostor čuvanja sjećanja, da ne zaboravimo stvari koje su potisnute. Priča o ubijenoj djevojčici Aleksandri Zec jedna je od tih priča. Bio je to užasan događaj, ali je još strašnija reakcija suda koji je oslobodio ljude koji su ubojstva i počinili te tako poslao poruku da su ratni zločini prihvatljivi”,tvrdi Frljić kojemu je u posljenjih nekoliko javnih nastupa neizostavna tema Svjetsko nogometno prvenstvo na kojemu su hrvatski reprezentativci polučili respektabilan uspjeh. Njegovo viđenje nogometno, navijačke euforije koja je potom zavladala državom opisuje kao pevertiranost i desničarski diskur.

“Prosvjednike i prosvjede koji su često nasilni vidim kao dio predstave. Kritiku i odbacivanje mojih predstava vidim kao veći uspjeh nego kada su svi zadovoljni. Jer ako sam nastojao kritizirati neke pojave, znači da nešto nije u redu. Znači da su oni moj bunt, moju kritiku pretvorili u robu. A to otvara vrlo teško pitanje – kako raditi, ostati u igri, a biti subverzivan i opstruirati, konstatirao je redatelj Frljić među ostalimdodajući da je javni protest kao oblik otpora postao neefikasan te da je možda vrijeme da se naoružaju.

”Mislim da stvari treba radikalizirati. Ali mi nismo na dnu društvene ljestvice i nećemo odustati od naših privilegija. Ja zarađujem sa svojim poslom. Da li da idem na prosvjed ili da napravim predstavu koja će kritizirati događaj koji ste spomenuli. Stalno si postavljam to pitanje, i nema definitivnog odgovora. Ali duboko vjerujem da će doći do radikalizacije borbe”, istaknuo je uz opasku da puške u ruke ipak neće iuzeti dok ne dođe do toga stadija kada se nema što izgubiti osvim vlastitih lanaca.