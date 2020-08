Fred Matić ponovo šokira: ‘Za vrijeme Sanadera i Kosorice branitelji nisu smjeli prismrditi svečanoj loži i uglavnom su nam j**ali sve po spisku!’

Autor: Dnevno

Bivši ministar branitelja Fred Matić, ni ove se godine neće pojaviti u Kninu na 25. obljetnici akcije Oluja.

Upitan misli li da će odlazak Borisa Miloševića u Knin i Tome Medveda u Grubore zaista doprinijeti mijenjanju društva nabolje, Matić je komentirao:

”A što reći, ja se nadam. Iako… 25 godina je prošlo pa čujem komentare da još uvijek nije vrijeme, ali ja se nadam. Želim podsjetiti da smo mi to htjeli napraviti još prije pet godina kad je bila okrugla 20. obljetnica. Međutim, čekići, šatori i plinske boce su nas spriječili. Sada isti akteri prodaju priču mirotvorstva i unatoč svemu ja im želim svako dobro i da uspiju u toj svojoj namjeri. Sjetimo se da su i Medved, i Plenković, i Krstičević bili dolje u šatoru i ljubili prste Đuri Glogoškom. Svi su hodočastili tamo, od Bozanića do Bandića koji je rekao da njima u šatoru ne smije faliti ptičjeg mlijeka i takve stvari. Sad su veliki mirotvorci, iako mislim da oni to rade s figom u džepu. Milorad Pupovac vodi Hrvatsku dobro, Plenković i HDZ mu tu pomažu, suportiraju ga, jer treba podsjetiti građane da je 76. glas bitan, ne onaj prvi, a prvi je Plenkovićev, 76. je Pupovčev. Prema tome, on je glavni, on diktira tempo”, dodavši kako smatra da je Pupovac u tome ključna figura, dok su ostali pripadnici manjina ”klasični žetončići koji za malo mrvica sa stola idu s većinom”

O pripadnicima HOS-a za koje se vjeruje kako će u Knin stići u majicama na kojima je ustaški pozdrav Matić je kazao kako je to ”ekipa koja najviše voli kad netko iz lijeve opcije dolazi u Knin”, te dodao kako je ”za njih Milanović crvena krpa i ja ih već vidim – Milanović će doći, oni će zviždati, ali njima na čast”, dok je za odnos istih prema Miloševiću kazao kako iz njih ”isijava mržnja”.

O svom doživljaju Oluje dotakao se Glogoškog, Medveda, Klemma, Deura…

‘‘Posljednjih godina tipovi poput Glogoškog, Medveda, Klemma, Deura… uspjeli su mi to sve ogaditi, tako da sad, nažalost, sad imam podvojene osjećaje”.

Na pitanje hoće li ove godine u Knin komentirao je kako je on prvi koji je omogućio branitelje da govore na obljetnici

”Ja sam bio zadnji put prije dvije godine. Ne planiram ići. Inače, ja sam prvi ministar koji je omogućio da branitelji govore na obljetnici. I to je prvi Krstičević govorio, prije toga branitelji nisu smjeli prismrditi svečanoj loži, nego su bili od desetog reda pa gore. I uglavnom su nam jebali sve po spisku, uveo sam čitanje poginulih na tvrđavi, sve što za vrijeme Sanadera i Kosorice nisu smjeli ni prismrditi. Ali, ne vrijedi, džabe, ne vrijedi.”

Upitan je li mirna reintegracija namjerno zapostavljena kao bitan datum, Matić je odgovorio potvrdno, a usput je dodao i kako ”ne cijeni nešto posebno i ne voli Tuđmana, ali mu priznaje da je najveća vojna pobjeda u domovinskom ratu mirna reintegracija Istočne Slavonije i Baranje”, kazao je Matić za Index.