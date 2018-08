FRA KNEZOVIĆ SE OBRUŠIO NA PORTALE: Prestanite o meni širiti ‘fake news’ i prenesite OVO ŠTO SAD GOVORIM!

Autor: S.V.

Vijest da je u selu Broćancu kod Posušja prije dva tjedna otkriven spomenik poginulima za hrvatsku slobodu, te da je spomenik izrađen u obliku “velike Hrvatske”, poharala je većinu portala.

Gotovo svi mediji koji su prenijeli vijest o “sramotnom spomeniku”, osudili su fra Marija Knezovića koji je izradio idejno riješenje za spomenik.

Mediji su se tom prigodom prisjetili i kako je fra Marijo Knezović “organizirao malonogometni turnir u Širokom Brijegu, a na kojem je pobijedila skupina djece odjevene u majice s natpisom ‘Crna Legija”‘.

Sve ovo ipak je bilo previše za fra Marija Knezovića koji je s medijima odlučio izaći “na čistac”:

“Zapravo je nevjerojatno kako su mediji nasjeli na lažnu (fake news) povodom objave članka na više portala o postavljanju spomenika u selu u BiH kod Posušja, kako pišu, u obliku Velike Hrvatske. Time su, zapravo, ti portali i kritičari grubo prekršili međunarodno priznate i uspostavljene granice tih država. Na spomeniku je prikazan zemljovid Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na spomeniku, to se jasno vidi kad se dođe na mjesto gdje je postavljen, kao i na fotografijama, ucrtana je u kamenu jasno vidljiva granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim toga, vidljivo je da tu nema posizanja ni za čijim teritorijima jer spomenik isključivo obuhvaća trenutne, legalne, međunarodno priznate granice ove dvije države. Oni koji si umišljaju da nešto znaju valjda toliko znaju da Istra i Sjeverno primorje nisu bili u sastavu NDH. Po toj logici sve zemljopisne i druge karte u našim školama, prometu, javnim mjestima, institucijama, su karte Velike Hrvatske jer se na svima prikazuju skupa Hrvatska i BiH. Čudim se da se novinari tih portala nisu informirali nego su površno vijest prenijeli i još površnije zaključke donijeli.

Također su uz to ti zlonamjerni i neinformirani portali prikačili stotine puta demantirane podvale i laži kako sam ja poznat po širenju loših stavova o Muslimanima. Odakle im to? Molim ih da pronađu među brojnim mojim člancima i nastupima te napise ili izjave koji bi širili mržnju prema nekom narodu i Muslimanima i neka ih objave!? Također su uz to prikačili kako sam bio organizator nekakva turnira na kojem je nastupila ekipa „Crna Legija“. Niti sam bio organizator, ni suorganizator ni inicijator. To je već prošle godine prihvaćeno kao demanti. Bio sam samo djelitelj nagrada i ne znajući tko će pobijediti, ni kako se ekipe zovu.

Pozivam te medije da dođete na lice mjesta i sami se uvjere kako su u javnost odaslali lažnu vijest i obmanuli javnost. Umjesto da su povukli temu kako je moguće da je 25 mladića iz toga maloga sela bez suda i osude ubijeno, oni stvaraju senzacionalističke vijesti koje nemaju poveznice sa istinom i stvarnim događajima. Dakle, nit je prikaz na spomeniku Velika Bosna i Hercegovina, niti je Velika Hrvatska, nego zemljovid tih dviju država u kojima su živjeli i izginuli poginuli. To je jedina istina.

Eto, neka sad ti isti portali prenesu i ovu istinitu vijest kad su mogli onu lažnu!”, pismo je koje je fra Mario Knezović odaslao na adrese svih medija, a uz koje je priložio fotografije i nacrt spomenika.