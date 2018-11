FOTOGRAFIJA ISTINE: Hrvatski biznis, politika i organizirani kriminal u jednom kadru

Autor: Marin Vlahović

Kao što je javnosti poznato, Nacional je prije otprilike mjesec dana objavio dokumente koji optužuju potpredsjednika Sabora, Milijana Brkića, da je u lipnju 2011, kriminalcima i prostitutkama dojavio informacije iz istrage o elitnoj prostituciji.

Milijan Brkić kao Zavod za zapošljavanje kumova i prijatelja

U međuvremenu, dokumentacija o tom slučaju, nestala je iz Državnog odvjetništva. Čini se, barem zasad, kako cijela priča neće imati konkretnije pravne posljedice za Milijana Brkića, koji i dalje obavlja sve funkcije u Saboru i stranci, te ne pokazuje nikakvu namjeru za političkim povlačenjem. U ovom tekstu, pokušat ćemo otkriti tajnu njegove političke opstojnosti. Prvi smo pisali kako je upravo Brkić zaslužan za koaliciju s HNS-om. Brkić je osobno dogovarao i posuđivanje novca od PPD-a Pave Vujnovca. Postoje tu i druge poveznice, poput vozača Ivana Vrdoljaka, bivšeg pripadnika ATJ Lučko Senada Kukuruzovića zvanog Kuruza, kojeg je prema našim saznanjima, Brkić preporučio Vrdoljaku. Široj javnosti nije nepoznato, da je Brkić godinama zapošljavao prijatelje i suradnike kao vozače po ministarstvima, ali i na radna mjesta operativaca u SOA-i, čime je stvorio svojevrsnu duboku državu, koja sinergijskim djelovanjem, vrlo vjerojatno, može paralizirati normalan rad državnih organa, pa i same Vlade Republike Hrvatske. Znakovito, od svih afera s kojima ga povezuju šira javnost i mediji, Državno odvjetništvo, odlučilo se ispitati Milijana Brkića o manje bitnim epizodama, koje ga politički kompromitiraju, ali ga isto tako ne inkriminiraju do te mjere da završi na sudu, pod optužbama za teški kriminal.

Povratak Gorana Štroka i poslovni planovi Milijana Brkića

Također, medijima se dokazi o aferama daju na kapaljku, što je i Nacional, koji inače barata dobrim informacijama, dovelo u situaciju da se mora ponavljati, ili vrtjeti u krug, stalno istu priču, u koje se povremeno ugrađuju neki novi elementi. U novom broju, bave se zemljištem u Lici, koje je Brkić kupio s Josipom Klemmom i još trojicom specijalaca. Ta trojica bivših specijalaca su Miro Labrović, Mladen Puček i Anto Šoljić. Kao potencijalni veliki krimen, postavlja se pitanje jesu li Brkić i njegova ekipa znali da Općina Lovinac planira izgraditi višemilijunske infrastrukturne i turističke objekte koji bi vrijednost zemlje i svih projekata mogli višestruko povećati? Veliku investiciju na tom prostoru, vrijednu 10 milijuna euru, najavio je još jedan zanimljiv čovjek, Goran Štrok, koji se sastao s pobunjenim HDZ-ovim županom Darkom Milinovićem. Jesu li Štrok i Brkić, u nekakvom tajnom partnerstvu, zasad nije poznato.

Kako bi shvatili spregu između svih tih karaktera različitih svjetonazora i profila, moramo se pozabaviti i ljudima poput Mire Labrovića, bivšeg specijalca ATJ Lučko iz Sinja, koji je dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Milijana Brkića. Za početak, moramo se vratiti u srpanj 2011 godine, znači u vrijeme kada se Milijanu Brkiću stavlja na teret sabotaža istrage o elitnoj prostituciji. Tek mjesec dana nakon što je Brkić, prema dokumentaciji koju je objavio Nacional, sabotirao istragu o prostituciji, u Splitu je priveden njegov prijatelj Miro Labrović, koji se tada bavio utjerivanjem dugova za Hypo Leasing.

Policajci bježali od žrtve protupravne naplate?

Zbog njegovih metoda rada, medijima se požalio Robertino Čubrilo, koji je tvrdio da ga Labrović progoni i maltretira. Čubrilo je Labrovića prijavio i za fizički napad, no policija je taj događaj okarakterizirala kao remećenje javnog reda i mira. U svojoj izjavi za medije, Čubrilo je naveo i sljedeću epizodu, koja se dogodila kada je došao na dogovoreni sastanak s Mirom Labrovićem.

“Ušao sam unutra, znam konobare, svima sam se javio. Vidim neke ćelave tipove uokolo, odmah mi je to sve bilo sumnjivo. Vidio sam tipa kako sjedi. Pitao sam ga je li on Labrović. Odgovorio mi je da jest. Iznenada me jedan uhvatio straga za ruke, a Labrović me udario glavom o glavu”

Nakon toga, otišao je Labrovića prijaviti policiji. Postupanje policije, Čubrilo je nazvao sumnjivim.

„Nekako se izvukao iz neugodne situacije te je odmah sve prijavio Prvoj policijskoj postaji, koja se nalazi ni sto metara od kafića u kojem se zbio sukob. Bilo mu je sumnjivo postupanje službenika. Neki su, kaže, bježali od njega, a neki su, pak, bili susretljivi. Ispričao je što se dogodilo i kakve je probleme imao sa Labrovićem. Prilično se iznenadio kad su mu rekli da će ga privesti prekršajnom sucu zbog remećenja reda i mira. Navodno je uvrijedio Labrovića kazavši mu da puši“- rekao je Indexu Čubrilo.

Podsjetimo, u isto vrijeme, kada su policajci Prve policijske postaje u Splitu, navodno bježali od uzimanja iskaza oštećenog Robertina Čubrila, i klasičnu protupravnu naplatu okarakterizirali kao remećenje javnog reda i mira, bliski prijatelj utjerivača dugova Mire Labrovića, bio je zamjenik ravnatelja MUP-a, Milijan Brkić.

O postojanju grupe specijalaca, neke vrste privatne garde Milijana Brkića, za dnevno hr, govorio je i umirovljeni general Ljubo Ćesić-Rojs, koji je Brkića optužio i za ucjenjivanje i reket poslovnih ljudi i političara.

„…Jer vidi se kako je on manipulirao s tim informacijama 2011.godine pa nije tada smijenjen. On je koristio ta izvješća, išao kod ljudi, ucjenjivao ih, reketario sa tim dokumentima i tako su došli na čelo HDZ-a, tako je on postao glavni tajnik stranke. Sve sam ja to davno znao i osjetio na vlastitoj koži njegove podmetaljke, preko sudaca koji su me progonili. On je o njima prikupljao podatke, razne ljubavne afere i ostale kompromitirajuće sadržaje, te je ljude time ucjenjivao i tjerao da se ponašaju tako kako se ponašaju…”

Plenković nemoćan pred „dubokom državom“

Prije godinu i pol dana, Miro Labrović, ipak je privremeno završio iza rešetaka, i to zbog iznuđivanja novca od direktora telekomunikacijske kompanije. Interesantno je da se Brkić mora javno pravdati zbog poznanstva s Franjom Vargom i kumstva s Blažom Curićem, dok ga nitko ne pita s kakvim to poslovnim partnerima kupuje zemljišta po Lici? Prema tvrdnjama našeg izvora, Miro Labrović, usprkos dvojbenoj reputaciji i kaznenim prijavama, zbog podrške Milijana Brkića, posjeduje utjecaj i u samom gradu Zagrebu. Na fotografiji koju objavljujemo, Labrović, ćelav i krupan muškarac, sjedi pored Zdenka Antunovića, jednog od glavnih ljudi Milijana Bandića. Doduše, prema našim saznanjima, Zdenko Antunović, koji je bio gost HDZ-ovih proslava, ali se pojavljivao i na privatnim druženjima s Milijanom Brkićem, najlojalniji je upravo samom Brkiću. Antunović je blisko povezan i s PPD-om, a kao glavni tajnik Zagrebačkog sportskog Saveza, financirao je i istoimeni rukometni klub. I Antunović je predmet istraga USKOK-a, koje do sada nisu dovele do nekih rezultata. Poveznice između visokog biznisa, politike, obavještajnih službi i organiziranog kriminala, preko slučaja Mire Labrovića, postaju više nego očite. Predsjednik Vlade Andrej Plenković, svojedobno je izjavio da želi promijeniti HDZ, a onda i cijelu Hrvatsku. Kako sada stvari stoje, s obzirom na snagu takozvane „duboke države“, ako tako nešto pokuša, puno realnije je da će sam biti smijenjen.