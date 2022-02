Fotograf kune koja nevjerojatno sliči kuni s kovanice eura: ‘Možda mi pošalju besplatnu kovanicu’

U petak je Vlada na Vijeću za uvođenje eura predstavila kako će izgledati hrvatske kovanice eura te je tako premijer Andrej Plenković otkrio kako su odabrani motivi hrvatska šahovnica, geografska karta Republike Hrvatske, kuna, lik Nikole Tesle i pismo glagoljice. Motiv kune će se nalaziti na kovanici od jednog eura, a uz njega će biti riječ Hrvatska i godina uvođenja eura 2023. a autor najboljeg dizajna za ovu kovanicu je magistar primijenjene umjetnosti Stjepan Pranjković iz Rijeke.

No, ubrzo je na društvenim mrežama krenula rasprava jer su mnogi uočili nevjerojatnu sličnost s jednom fotografijom koja se može pronaći na Googlea, o čemu smo već pisali.

Na prvi pogled, obris kune korišten za dizajn vrlo je sličan fotografiji, a navodno su pronašli i autora fotografije, koji fotografira i za National Geographic.

“Nadam se da te autor dizajna hrvatske kovanice eura kontaktirao i platio ti za prava fotografije jer ovo na kovanici izgleda isto kao tvoja fotografija”, napisao je netko Ianu H. Leachu na Twitter, a on je ubrzo odgovorio: “Hvala što ste mi javili. Nisam siguran što mogu učiniti, možda mi pošalju besplatnu kovanicu”.

Thanks for letting me know. Not sure what I can do, maybe they’ll send me a free coin.









