(FOTO) ‘VITEŽE, BUDI PONOSAN’: Milanović održao strastven govor, do suza ganuo pobjednika Sinjske alke: ‘Netko vidi srpski svet, ja vidim ovaj naš i možemo biti mirni da će nas biti za 300 godina’

U Sinju je u tijeku 307. Sinjska alka na koju je došao čitav državni vrh. U 6 sati nad gradom je odjeknuo zvuk ‘mačkula’, zatim je ulicama prošla gradska glazba te kočija s vojvodinim ađutantom koji je na Alku pozvao svjetovnu, vojnu i crkvenu vlast, Gradonačelnik Miro Bulj je pred Gradskom upravom primio izaslanstvo gradova prijatelja. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor zajedno prate Sinjsku alku. U Sinj je stigao i premijer Andrej Plenković koji je već posjetio novoizgrađeni Veteranski centar u Sinju.

19:24 Milanović čestitao pobjedniku, održao strastven govor





“Alkarski viteže Frano, primi ove darove ti i tvoj momak i prenesi ih ponosno cetinskom krajinom i pobijedi i sljedeće godine. Za kraj, stih jedne stare alkarske pjesme, hiljade glava sad njega prati, junak u trku, smionom letu, koljem skida metu, narod slavi alkara, viteza svog, viteže, budi ponosan!”, rekao je Milanović u čestitci.

Zatim je održao strastven govor.

“Narode ponose cetinske krajine, Sinju grade, zlatni buzdovane, u Cetini, gnjizdo sokolovo, tebe gleda oko principovo, ovaj kraj poseban, identitetski hrvatski kraj iz kojeg potječem, ima posebnost, dualitet alke kao muške ratničke discipline i onaj nježni, marijanski, materinski dio vezan uz Gospu Sinjsku, čovjek može biti vjernik, i ne mora, ali neke stvari su univerzalne, ovo je naš narod, Samostani su gorjeli, Gospa je bila netaknuta. Gospa je čudotvorna, na njezin zagovor je Sinj obranjen, legenda kaže da se ukazivala noću na zidinama grada, ukazivala se Osmanlijama. Kroničari kažu da ih je obuzeo silan strah. Marija je zajednička Bibliji i Kuranu. Taj dualitet je Sinj, od tada do dana, kraj grub i nježan, surov i sućutan. Taj identitet svoj korijen uzima ovdje. Tradiciji moramo biti vjerni, ali znati da je treba tumačiti na umjeren način, vremena su druga, Osmanlije više nisu neprijatelji, želimo vjerovati da Turci razumiju poteškoće Hrvata u BiH. Tu je naš prijatelj Pahor, na kraju drugog mandata, učinio je puno za dobar duh između Hrvatske i Slovenije, oni skidaju žičane ograde. Viteški je to bilo maknuti i zato to brisanje nepotrebnih gradova između bliskih naroda pozdravljam i drago mi je da je ovdje. Za kraj, dragi prijatelji, svijet danas kao maslačak na vjetru, bojim se da netko ne kihne i da sve ne odleti, u kojem netko vidi srpski svet, ruski svet, ja vidim dalmatinski svijet, razdragan, s njim možemo biti mirni da će nas biti za 300 godina”, rekao je Milanović.

19:08 Frano Ivković je slavodobitnik Sinjske Alke s devet punata.

19:00 Slijedi drugo pripetavanje, Franko Ivković ili Ivo Zorica

18:30 Traje treća trka









Ivo Zorica, Kristijan Bikić i Frano Ivković vode s pet punata uoči treće trke, prijete im oni s četiri i tri punta.

17:30 Pahor: Prvi put sam ovdje, sjajna tradicija

Medijima se u Sinju obratio i predsjednik Slovenije Borut Pahor.









“Ilustracija sjajnih odnosa između Hrvatske i Slovenije. Baš mi je drago da sam ovdje. Sjajna tradicija. Prvi put sam ovdje, ali pratio sam, sjajna tradicija”; rekao je o Sinjskoj alci predsjednik Slovenije Borut Pahor.

Na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića in Viteškega alkarskega društva Sinj se PRS Pahor kot častni gost udeležuje letošnje Sinjske alke. Predsednik Pahor je prvi tuji državnik, ki se udeležuje te tradicionalne prireditve. pic.twitter.com/Qc3gCfdiX3 — Borut Pahor (@BorutPahor) August 7, 2022

17:00 Alkar Ivo Zorica pogodio je u sridu.

16:45 Počinje svečanost, alkarski vojvoda obratio se političarima

Državni vrh je u svečanoj loži, premijer Plenković i predsjednik Milanović rukovali su se prijemu u Alkarskim dvorima. Obraća se alkarski vojvoda.

“Podravljam zavičajnog Sinjanina predsjednika Zorana Milanovića. Podzravljam predsjednika Sabora, premijera Andreja Plenkovića, sve ministre i ministrice”.

Okupljeni skandiraju Miri Bulju.

“Gorući problem, sve nas je manje tu, pusta ostaje Slavonija, mladi izrađuju tuđe zemlje, uzalud nam je napredak ako ostanemo bez ljudi, pozivam sve nas, posebno političare, da udružimo snage i zaustavimo negativne demografske trendove. U toj nadi, želim vam događaj ugodan oku i srcu. Proglašavam 307. Sinjsku alku otvorenim”, rekao je vojvoda Šušnjara.

16:00 Milanović komentirao Plenkovića i Bulja

Predsjednik RH Zoran Milanović dao je izjavu za medije iz Sinja. Komentirao je slučaj preminulog novinara Vladimira Matijanića.

“On je prije svega čovjek, a onda novinar. Ono što je izjavila njegova partnerica, to je cijeli niz jako ozbiljnih stvari, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro”, istaknuo je Milanović. Osvrnuo se i na ministra obrane Marija Banožića.

“Što je s njim i njegovim slučajem? On je ulovljen u činjenu kaznenom djelu. Tri-četiri mjeseca čekamo i ništa. Ne znam što se čeka. Dobro je kad se djeluje brzo, nije dobro kad se uopće ne djeluje”, kazao je predsjednik.

Milanović je u Sinju je komentirao odnos Plenkovića i Bulja kao i Buljevu izjavu da ga ‘Vladin protokol izbjegava’. “Nisu u dobrim odnosima. To je teško u politici gurnuti na stranu. I meni je teško, ali nekima je nemoguće”.

15:50 Pahor i Milanović na izložbi

Milanović i Pahor obišli su izložbu “Meštrović i Sikirica – portreti suvremenica i suvremenika” u galeriji Sikirica.

15:40 Premijer Plenković: A Bulj nas je neki dan tako fino nahvalio

Premijer Plenković je u Sinju komentirao izjave Bulja.

“Neki dan nas je toliko nahvalio da sam računao da ne treba ponavljati da u Sinju ide aglomeracija vrijedna nešto manje od 500 milijuna kuna, kružni tokovi… Drago mi je da se hvali tim projektima, a sve to projekti Vlade RH”, rekao je

15:00 Bulj rekao da ga Plenković izbjegava

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj održao je prijam za prijatelje Sinja na kojoj nije bilo državnih dužnosnika, iako su bili pozvani, a Bulj je za medije rekao da ga “Vladin protokol izbjegava”.

14:30 Tomašević došao prvi put

Na Sinjsku Alku stigao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Prvi sam put ovdje. Drago mi je da sam tu, na ovoj tri stoljeća dugoj tradiciji”, rekao je kratko zagrebački gradonačelnik.

14:00 Milanović i Pahor Alku će pratiti skupa

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor zajedno će pratiti 307. Sinjsku Alku te je predviđen prigodni govor predsjednika Milanovića. Prije toga, Milanović i Pahor obići će izložbu “Meštrović i Sikirica – portreti suvremenica i suvremenika” u galeriji Sikirica.