(FOTO) VIŠE OD TISUĆU LJUDI NA PROSVJEDU PROTIV STOŽERA: ‘Većina mjera je promašena. Nisu dovele ni do kakvih rezultata’

Autor: Ivana Ivandić / Andrej Jelušić

Prosvjed protiv epidemioloških mjera održava se u danas u Zagrebu kojim se traži ukidanje Stožera.

Trenutno se prema procjenama okupilo više od tisuću ljudi. Prosvjednici su krenuli u šetnju prema Trgu bana Jelačića

Traže da se ukine stožer i da se odluke o mjerama prepuste stručnjacima, ne samo epidemiolozima već i psiholozima, ekonomistima,…

Jedan od organizatora prosvjeda Tomislav Pilkić istaknuo je kako to nije antikorona prosvjed već protiv Stožera i Vlade. “Većina mjera je promašena, vidimo ih po zapadnoj Europi, one ne vode nikamo, nisu dovele ni do kakvih rezultata”, rekao je za N1.

Dodaje kako se kriza može riješiti na dva načina, od kojih je jedan model Kine, odnosno potpuna blokada države i oduzimanje svih prava. “To u našem sustavu nije moguće”.

Drugi je kakav ima Švedska, što znači pustiti virus da se kontrolirano širi, ali pritom i paziti na one koji su ugroženi – starije osobe i imunokompromitirane.

“Sve ovo između što imamo, ne vodi nikamo. Zemlje koje su uvele lockdown, to nije donijelo nikakve rezultate”, zaključuje.

Ističe da se Vlada boji uvesti lockdown jer je pod pritiskom ljudi, a problem su i financije. Smatra da mjere ne bi trebale biti strože te očekuju veliki odaziv ljudi. “Imamo veliku grupu na Facebooku, 160.000 ljudi”.

“Govorit će obični ljudi, članovi Facebook grupe, neće biti javnih osoba, zastupnika…”, naglašava.

Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 15 sati, nakon čega će se prosvjednici prošetati do Trga bana Jelačića gdje će biti glavna manifestacija, kako objašnjava.