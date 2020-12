(FOTO/VIDEO) On je rent-a-mraz: Obišao je cijelu Hrvatsku i otkrio nam kako je biti profesionalni djedica!

Naučili su nas kako Djed Mraz živi u Laponiji i posjećuje nas jednom godišnje, ako smo naravno bili dobri, no nitko nam nije rekao da jedan takav živi praktički u susjedstvu i od očiju javnosti skriva se već 20-ak godina.

Naime, Marko Petar Orešković, inače stand up komičar, DJ, klaun doktor (…) ali i rent-a-mraz, svaku godinu, već dugi niz godina, uveseljava djecu iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

“Obišao sam već sve, skoro cijelu Hrvatsku. Od Starog Petrovog Sela, Vinkovaca, Umaga, kompletnu obali od Dubrovnika, Splita, Rijeke. Bio sam…Stvarno ne znam gdje nisam bio. Radio sam i u hotelskoj animaciji pa sam i obišao neke veće centre. Bio sam u Sloveniji, Austriji, Slovačkoj, Makedoniji, Srbiji, u Litvi. Redovito idem u Beč na edukacije internacionalne škole humora. Što se tiče Hrvatske, bio sam i na Velebitu. Bio sam Djed Mraz u stvarno svakakvim situacijama. Bio sam čak jednom u helikopteru. To je nešto najekstravagantnije što sam doživio kao Djed Mraz”, govori nam.

Nakon godina iskustva u ovom poslu, priznao nam je, nikada mu nije na pamet palo prestati s ulogom Djedice, iako, kako priča ide, sam Djed Mraz postao je sasvim slučajno.

“Bio sam aerobik instruktor i u nekom trenutku, ne mogu se točno sjetiti, ali znam da se gospodin zvao Cipek s Folnegovićevog naselja i on je nekako došao do mene. Sad kada već ima 20 godina od toga, ne znam kako je on točno došao do mene, ali u svakom slučaju on je trebao nekoga da mu bude Djed Mraz i ja sam se odazvao pozivu i odradio. Nešto smo išli u bolnice, a bilo je i privatnih angažmana. I onda sam ja vidio da meni to dosta dobro ide, pa i on. Onda sam si sljedeće sezone odmah sašio kostim. Nisam išao kupiti onaj gotov nego sam išao da se baš radi po meni kostim”, prisjeća se.

Taj prvi kostim, govori nam, još je uvijek u dobrom stanju iako prosinci svih ovih godina unatrag znali su biti poprilično naporni.

“Što je najbolje, on je još uvijek ok. I njega rentam kad se to zna dogoditi. U ovoj sezoni sam sad dva puta ga iznajmljivao. S bradom i kompletom. Imam i jedan novi, mislim noviji, koji je onako raskošniji, bogatiji”, tvrdi.

“To su kostimi od 300, 400 eura. Zavisi što ćete si priuštiti. Ja imam sedam, osam odijela, kosu, rukavice… praporce je jako teško naći prave. Debeli remen koji je custom made, ima puno toga u što zapravo morate investirati”, dodaje.

U konačnici, kako to ide, postao je sve popularniji u ulozi Djedice pa su ga godinama roditelji djece zvali da obnaša istu ulogu. “To otprilike ide od treće godine pa sve dok dijete vjeruje”, govori.

No, što ako se u skupini nađe i mali “nevjerni Toma”?

“Ima svakakvih slučajeva. Kada mala djeca to kažu, odnosno što su djeca manja to ja lakše dokažem da sam taj. Pitam ih: Ima li Djedica bradu? Pa ima. Imam li ja bradu? Pa imaš. Pa ima li Djedica bijelu kosu? Ima. Ima li Djedica darove? Kako je Djedica znao da baš te darove ti želiš? Ti si poslao pismo”, otkrio nam je.

“Dok ovi malo veći, od 13. godina ili 12 znaju reći da to nije pravi Djed. ’On ti nosi samo periku i bradu’, kažu. Njih je malo teže uvjeriti da sam ja taj pa se onda pobrinem da onda oni koji su manje poljuljani u tom vjerovanju, povjeruju da sam ja pravi“, tvrdi.

“Najgore je kad se dijete prepadne. U dosta slučajeva se nekako stavi dobna granica od tri godine. Do tri godine, oni kada gledaju svijet oko sebe, drugačije ga doživljavaju nego mi veliki. Sada kada vi objektivno vidite tog Djedicu, nije baš da normalno izgleda. On odskače. Ne izgleda ni kao mama, ni tata, teta i braco. Onda je to šok i znaju se rasplakati, ali su to rijetki slučajevi i obično se pazi na to i kad su manja djeca ide se malo blaže, blaži pristup, nježniji. Tako da se to izbjegava u konačnici”, pojašnjava.

No, jednom se i Djedica sam preplašio. Kao u najgoroj noćnoj mori, na jednoj gaži, dogodila mu se neobična nesreća.

“Kada sam došao, njih je tako 7-8 bilo, dvije, tri obitelji. Bio sam u prostoru i u jednom trenutku sam se išao nakloniti njima i tada mi s glave padne kapa, kosa i spusti se brada. U tom trenutku sam htio nestati. Nažalost, nisam mogao pa sam onda to pokupio, pobjegao iza ormara. Ne znam što sam tada djeci objašnjavao cijelo vrijeme. Navukao sam to sve natrag i nastavio tu interakciju. Više mi se nikad to nije desilo, pazim na to”, zaključuje.

Naposljetku, u tome i jest čar prerušavanja u Djedicu koja Oreškovića i privlači svih ovih godina.

“Sviđa mi se Djed Mraz. Veseljak je, šlampast. Može pogriješiti, ali ne nešto katastrofično, ali može pogriješiti štošta, a on može biti veseo, zvrkast. Progledat ćete mu kroz prste. Tipa djeca govore imena i onda ja namjerno zaboravim kako se zovu pa me oni ispravljaju. ’Ma joj kako je djedica blesav’, kažem im”, prepričava nam.

Veliki plus u opisu posla rent-a-mraza hrpa je zanimljivih iskustava, no kako bi nam uopće opisao čime se zapravo bavi, ovaj osobenjak morao nam je to pretočiti iz sjećanja.

“Pripreme za prosinac kreću već u 10 mjesecu. Kada se kontaktiraju ljudi. Treba uvijek pripremiti nešto, neke vizuale, slike, videa. Da bude to prezentno, da osoba dobije ponudu”, tvrdi.

“Sva sreća, do sada je to bio slučaj, čak sam s prvom nedjeljom Adventa počinjao. A nastupi se razlikuju ovisno o tome radi li se o privatnom i korporativnom nastupu. Privatni su primjerice da me unajmi neki roditelj preko poznanika ili me već zna, a ove korporativne su neke veze, preko neke agencije ili agenta koji onda netko zatraži pa onda ta osoba mene zove pa me spoji s obitelji ili nekom korporativnom agencijom. Tu se najčešće radi o domjencima, ili smo u nekom prostoru gdje čak znam i puštati glazbu”, tvrdi.

Djedicu smo u obiteljskim domovima najčešće navikli gledati u američkim filmovima, no tvrdi nam Orešković, unajmljivanje Djeda Mraza poprilično je popularno i kod nas.

“Sada je ova sezona skroz nešto sasvim drugačije. Govoreći do sada, uključujući 2019. godinu, privatni nastupi su dosta popularni. Nekad djed želi iznenaditi unuka, nekad roditelji, a nekad se nađu tri obitelji koje onda zajedno to organiziraju kod nekih doma tako da iskreno to im je najljepši slučaj da sam Djedica. Kada dođete kod nekog doma pa onda dijete ne može sebi doći od čuda. U principu reagiraju kao: Djed Božićnjak je došao kod mene doma. Ono nevjerojatno, takvo dječje oduševljenje”, govori.

No, novom normalnom nije uspio pobjeći ni Djed Mraz. On se ipak, uspješno prilagodio. U suradnji s E-dizajnom i Maskotama.hr, ovaj Djedica i dalje uveseljava djecu.

“Putem online komunikacije, preko zooma, djeca dobiju priliku da pojedinačno popričaju sa mnom. Ja prethodno dobijem informacije u čemu su bili jako dobri i u čemu bi roditelji htjeli da je dijete malo bolje. To je u principu ono da se braco manje ljuti na seku kada ona, dok leže, stavi rukicu na njegov jastuk. To je njima jako bitno u životu, jel”, rekao je pa dodao: “Tu su se u principu iznjedrile dvije priče. Jedna od strane agencije koja se zove E-dizajn, na čelu s dvoje ljudi, kako bi rekao, koji su to sve stvorili, od početka do kraja, Tihana Ratkajec i Karlo Kramarić. I druga pak, Maskote.hr gdje su Matija Troskot i Goran Obrovac. Jedna je priča da sam ja u prostoru, koji je dekoriran kao moj dnevni boravak, a poanta je da se oni (djeca op.a.) u određenom vremenu, sa mnom nađu na zoomu i kreće interakcija o tome što su radili dobro, što mogu bolje. Da mi kažu što žele. Imamo i neke igre koje mogu tako doživjeti i to je jedna priča. U sklopu toga imamo i jedan kao praktički tv show gdje je domaćin, odnosno domaćica, Tihana, koja predstavlja sve točke i igre i imamo jednu predstavu, jer kroz dugi niz godina bavljenja ovime, sada imam i neke predstave”.

“’Čarolija zime je djedovo ime’ je najnovija, odnos prošlogodišnja koja se i ove godine koristi i druga pak je priča sa ovim Maskota.hr gdje se kompletno sav materijal snimi kao predstava i tada, putem QR koda, tko dobije omotnicu s djedovima pismom, u njemu se nalazi kod i onda dijete očita s mobitelom i odgleda predstavu kada god želi. Osim toga dobiju i kovčeg Djeda Mraza gdje su kreativne igračke i stvari koje onda oni sklapaju s roditeljima pa se tu onda obiteljski moment naglasi”, tvrdi.

No, novo normalno novo je i Djedu Mrazu, istaknuo je.

“Do sada nisam imao taj slučaj da sam ja taj Djed Mraz kojeg će oni vidjeti online. Dakle u nekom trenutku ću im se prikazatI na ekranu. Primjerice, dogovaramo se u 18 sati. Oni se već lagano oko deset do 18 krenu ulogiravati, i onda ja vidim njih, a oni mene ne vide. Još naknadno kada krene ta predstava, ja se ne pojavljujem odmah nego u nekom trenutku. Tako da ih imam priliku gledati cijelo vrijeme i to njihovo iščekivanje i ta nervoza, pa onda kada mama kaže da se cijelo prijepodne curica pripremala za doček. Pa onda oblače prigodne pulovere, s natpisima. Pa imaju rudolfove rogove na glavi, pa imaju kapice. S koliko oni želje i radoznalosti čekaju da se ja pojavim kao Djedica, to do sada nisam imao prilike doživjeti i to me onako iznova oduševi. Znam da je Djedica, to je to, on je kraj svijeta. Za rođendan dobije darove, uvijek nešto, ali ono za Božić, od malih nogu ih se uči da je on taj koji donosi te poklone. Obožavan sam u svakom smislu te riječi pa je ovaj online način, sada novi moment koji mi se do sada pokazao i koji sam osjetio onako poprilično. Moram priznati da je jako, jako lijepo i neobično.

Naposljetku, ove godine i dječje želje nešto su drugačije.

“Došla je jedna djevojčica i pitali smo je, svako dijete pitamo za želje. I tako pitam je: ’Što ti želiš, hajde sada, šapni Djedici što želiš za Božić?’ I curica, simpatična, ja bi sada rekao da ima 7-8 godina kaže: ’Ja bi željela da moja obitelj bude zdrava’. Iskreno u tom trenutku, djeluje, a i jest, dosta emotivno, ali onda kasnije kada sam razmišljao, sve ovo što se događa i djeca si to objašnjavaju na svoj način. Koliko je dijete pokupilo strah od bolesti i da je ono toliko brižno da je i skromno. Ona je svjesna što se događa, na svoj način, i ona samo želi da svi budu zdravi. Ja se u radu s ovim Crvenim nosovima, i sam se nekad ulovim da nekad zbog nečega tuguje, žalim ili sam nesretan. Ali stvarno je jedino bitno zdravlje, a onda tek nakon sto mjesta, dolaze neke druge potrebe i želje. Nekako sam se osjećao da je ta curica održala lekciju u jednoj rečenici. Dosta je to bilo intenzivno kada je ona to izgovorila. Svi smo se raznježili i ne znam, meni je ostala misao, razmišljao sam malo duže o tome”, ističe.

S druge strane, ova uloga, ove godine postala je ponešto i zahtjevnija.

“Malo je naporno, iz razloga što smo imali cijeli dan snimanje i onda u popodnevnim satima tri ta zoom Djeda Božićnjaka. Nije problem, ljudi rade poslove po 12-16 sati, ali ovo je u principu da morate biti na visokom stupnju koncentriranosti, vi se potrošite. Ove godine mi se desilo da, kako nema posla, baš su prva dva dana bila intenzivna, ja sam imao osjećaj da to traje mjesec dana. Za ta dva dana, a to je bilo ponedjeljak i utorak, ja sam tek u četvrtak došao sebi. U srijedu su me bolile oči. Morate biti, pogotovo u liveu jako koncentrirani, ne znate što će se desiti. A drugi gledaju”, tvrdi.

Naposljetku, Djedica ima jednu malu, ali zamjetnu negativnu stranu.

“Jedino mogu reći da jedina negativna strana Djedice je to što kada ste vi obučeni kao djed Mraz, vi na sebi imate popriličnu količinu odjeće, imate još i periku i bradu. I nije baš komotno. I uđete u prostor, u zatvoreno, gdje su ljudi u košuljicama, a ja dolazim sa svim tima asesoarom, onda je jaaako vruće. Meni je super kada je vani, na otvorenom je fenomenalno, ali, pogotovo ta brada i kosa. Gdje god da dođem, svaki put imam te bijele pamučne potkošulje i uđem i izađem i moram promijeniti. I da samo sjedim, oznojim se. To me jedino smeta”, govori.

“Inače moram se ovako zahvaliti Coca-Coli koja je u stvari izfabricirala Djedicu kojeg mi poznajemo kao takvog i koji je promijenio ime. Zahvaljujući njima ja u prosincu imam posla”, dodaje.

Osim što utjelovljuje Djedicu, naveli smo već, Orešković se bavi cijelim nizom poslova koje ponekad ima problem uskladiti, no tvrdi, drugačije ne bi mogao. “Ne bih rekao da svaštarim, no malo je tržište, a želim sve isprobati”, rekao je.

Naposljetku, posao kao takav je isplativ. “Ja sam zadovoljan s tim koliko imam posla. Moram čak reći da sam i sa ovom godinom zadovoljan, s obzirom na uvjete u kojima se nalazimo i prirodu posla kojeg nudim. Mogu reći da privatni angažmani i korporativno se razlikuju cjenovno. Ovi potonji se daju više naplatiti, ove privatne prilagodimo uvjetima koje si obitelji mogu priuštiti. Bliski su uvjetima ovima koji vam na dječjim rođendanima zabavljaju dijete, tako se otprilike i cijene kreću”, govori.

Zanimljive su mu i uloge u kojima uspjeva zavarati starije.

“Radim i događaje, da se obučem u policajca i dođem na manifestacije, svadbe i rođendane, čak sam i neke korporativne konferencije dolazio u uhićujem tu jednu osobu. Najčešće slavljenika, kada ih se naposljetku odluči privest, onda im obznanim da nisam pravi policajac. To mi je možda, neću reći najdraže za raditi, ali kada ste Djedica vi tu stvarate iluziju djeci, lažete ih. To je najljepša laž, ali kada vi ove velike od 50 godina, slavljenika koji je sav van sebe od sreće, a onda odjedanput ide u policijsku stanicu i ne može sebi doći”, prisjeća se. “Bio sam angažiran za godišnjicu Sitotiskara. Oni svake godine, svoje članove odvode na neke fora puteve. Išli su u Slavoniju, do Iloka. Ja sam bio angažiran kao sitotiskar, sjedio sam u autobusu s njima i dobio sam sve strateške informacije. Što je to što ja mogu pričati, a što će drugima ići na živce. Od toga da ne plaćam radnike, da ih potplaćujem. Da spuštam nabavnu cijenu, da spuštam cijenu općenito. Da radim na crno. Sve najgore. Ljudi su slom živaca dobili od mene. Onda su im rekli da ja nisam taj, da sam plaćen da im sve to kažem. Oni su bili…Nisu me htjeli tući, ali skoro”, dodaje.

U konačnici, zamolili smo ovog neobičnog, ali duhom toliko autentičnog Djedicu da nam otkrije svoj čarobni popis zločeste i dobre djece.

“Rekao bih da na mom popisu nema zločeste djece, da su svi dobri. Neki su samo malo manje dobri, a neki malo više. Generalno, ta božićna atmosfera je period kad na svu sreću se obitelji više druže i više su skupa, ide se u goste i kod bake i dede i onda svi pronađu nešto lijepo u tome pa se svi bolje i ljepše ponašaju međusobno, bolje i obzirnije. Ono što se tiče djece koja nisu dobra, iskupe se u prosincu pa ih praktički nema. Svi prijeđemo preko nestašluka koji su dio djetinjstva”, tvrdi.

“Moja nekakva želja je da bi volio da se djeca što više igraju. Ne nužno igraju video igrice nego da se igraju. Za Božić se daju možda najskuplji darovi u godini. Nakon što djeca dobiju te darove, raspamete se. Ja napravim od jednog balona za modeliranje kojem je nominalna cijena jedna kuna, mač, cvijet… Dijete dobije mač i on istog trenutka stavlja na stranu najskuplji dar mogući i igra se balonom. Još kada drugi dobiju mač, onda se zajedno igraju. Taj materijalni dio im je nebitan, više im je ta igra kada sve drugo postane nebitno. Tu sam jako sretan. Nisam oduvijek znao raditi balone pa kada sam prvi put to doživio, pa onda drugi ili treći put sam bio siguran. Bilo im je bitno, nije im bitan novac nego ustvari neke druge stvari. Dječji svijet je malo drugačiji od našeg, sva sreća”, zaključuje.

