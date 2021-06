FOTO/VIDEO: BRODOVE USIDRILI ODMAH ISPRED PLAŽE, Mještani ogorčeni: ‘Nisu kupači krivi što nemate di vezat brod!’

Autor: Lucija Brailo

U općini Dugi Rat već se godinama vode rasprave o pomorskom dobru. Kako piše Morski.hr, godinama se na ovom području prema pomorskom dobru mnogi odnose kao odlagalištu otpada u koje pojedinci nasipaju i bacaju sve i svašta, a uza sve to kontinuirano bespravno šire obalni pojas nasipanjem nepripadajućeg građevinskog i drugog otpada.

‘Nemojte se hvaliti plaćenim porezom!’

U Krilu Jesenice brodovi su ovih dana usidreni na samoj plaži.

U mjestu koje se nalazi na pola puta između i Omiša, ima više od 170 brodova, čiji se broj svake godine povećava. Osim što su pojedini neodgovorni vlasnici postali veliki problem okolišu, sada još i brodove vezuju ispred plaža.

“Nisu kupači krivi što vi nemate di vezat brod”

Nakon što je ova snimka objavljena, na društvenim mrežama pojavile su se i druge, kao naravno, i komentari mještana:

“Nisu kupači krivi što nemate di vezat brod, ako ima 100 mista, onda ne radite 101 brod. I nemojte prodavati priču da vas pritišću agencij, nek pritišću Vladu i Ministarstvo. I nemojte se hvaliti plaćenim porezom! Plaćanje poreza je normalan postupak, koji se svugdje u svitu plaća jer se mora, a ne zato što ste Crveni Križ. I nemojte time što plaćate porez, tražiti privilegiju i ‘busati se u prsa’.”

Dobili kazne

“Meni je žao što nemate više vezova i što vas netko godinama zaj…a, ali moje pravo (a i svih drugih državljana Hrvatske) je da se kupam na plaži bez da gledam hoću li opalit glavom u provu kad izronim iz mora” – poručuje im jedan sumještanin koji dijeli ozbiljnu zabrinutost nefunkcioniranjem pravne države gdje se ovakve nedozvoljene stvari događaju redovito.

U međuvremenu je na lice mjesta stigla i Lučka kapetanija i počinitelji su kažnjeni, no nitko ne sumnja u to da će do donošenja zakona s konkretnijim provođenjem mjera protiv ovakvih počinitelja ovakve slike nažalost biti sve učestalije.