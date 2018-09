(FOTO) Varaždinci poletjeli balonom: Oslikao ga je svjetski umjetnik naive

Autor: Dnevno.hr

U sklopu obilježavanja Dana Varaždinske županije jučer navečer na parkiralištu Gradske sportske dvorane Varaždin, predstavljena je nova atrakcija, balon Varaždinske županije.

Tako je po prvi puta poletjeo balon na vrući zrak registarske oznake 9A-ORA, a ono što ga čini iznimnim, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijelome svijetu, jest što je kupola balona ujedno i reprodukcija jednog on najimpresivnijih djela hrvatske naive – slike „Svečanost cvijeća“ slikara Ivana Rabuzina, jednog od najvećih svjetskih umjetnika naive, koji je rodom iz Novog Marofa.

Prije samog polijetanja balona, varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak blagoslovio je balon.

Župan Varaždinske županije Radimir Čačić izrazio je zadovoljstvo ovom novom turističkom atrakcijom.

“Ovaj prostor sjevera Hrvatske, Zagorje, Varaždinska županija posebno, zbog konfiguracije tla je savršen za adrenalinske sportove – balonaštvo, paraglajding, podobranstvo, ultra lake letjelice, zmajeve, a nedovoljno je iskorišten. U svijetu je to jedan vid turizma koji je jako popularan. Ja sam negdje ’87. kupio prvi balon, kao tvrtka, i počeo s obukom. Rat je to zaustavio i sad nastavljamo. Ovo je i atrakcija i vizualno. 17,6 metara visine, 15,6 širine, 2000 kubika. Drugi na svijetu koji je oslikan umjetničkim djelom. Prvi je van Gogh. Ova „Svečanost cvijeća“ je fantastična slika, primjerena ovom volumenu. Nastupat će na festivalima, svjetskim i europskim prvenstvima, pilot je Marija Petrić Mikloušić, jedna od najboljih svjetskih ženskih pilota balona. I to je važno. Balon je izradila jedna od najeminentnijih svjetskih firmi UltraMagic iz Katalonije. Poletjet ćemo s Jelačić palca iznad Zagreba i pokazati što Varaždinska županija u ovom segmentu turizma i kulture može ponuditi. Mora slijediti cijeli niz događaja koji okupljaju ljude i na kraju vraćaju novac koji se ulaže. Dali smo kandidaturu 2020. za svjetsko prvenstvo za žene. Idemo na festivale, gdje se okuplja 30-40 balona, atrakcija, i desetine tisuća ljudi, a u nekim zemljama i više”, istaknuo je župan Čačić nakon prvog polijetanja balona.

Zadovoljna i sretna je bila i predsjednica Turističke zajednice ujedno i posebna savjetnica župana Natalija Martinčević.

“Cijela ideja je spoj turizma, kulture i sporta. Kulturu ovdje zastupa svjetski poznati slikar Ivan Rabuzin, koji je iz naše Županije, i mi se njime ponosimo. Treba istaknuti kako se ovdje radi o natjecateljskom sportu – balonaštvu – i tu je, naravno, jako važan turizam. Očekujemo da će u sklopu natjecanja i okupljanja balonaša svijeta naš balon kao „šareni ambasador“ prezentirati Varaždinsku županiju i na taj način dovesti što više turista u našu županiju. Radi se o osebujnom, atraktivnom, zanimljivom projektu, jedinstvenom u Hrvatskoj i na ovaj način se prezentira naša županija. Napravili smo ozbiljan iskorak u turizmu, događajima i manifestacijama koje priređujemo privlačimo sve više turista i zadovoljnih građana”, dodala je Natalija Martinčević.

Predstavljanju balona nazočili su i županijski vijećnici te pročelnik Upravnog odjela a za gospodarstvo, financije i europske poslove Mladen Jakopović.