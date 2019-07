(FOTO) UZNEMIRUJUĆE! PROGOVORIO DJELATNIK AZILA U DUGAVAMA! ‘Ovdje je pakao. Šaljem vam slike masakra pa se uvjerite’

Autor: Snježana Vučković

Sinoćnji incident u kojem je u autobusu prema Dugavama jedan azilant na putnike potegao nož, ponovno je otvorio pitanje sigurnosti hrvatskih građana, ali i teške prilagodbe stranih pojedinaca koji u Hrvatskoj traže spas.

Ovo, dakako, nije prvi incident, a ako je suditi po mlakim reakcijama medija, institucija i udruga – neće biti ni posljednji.

‘U tom hotelu sam svjedočio pravim masakrima’

Kakav je uistinu život azilanata u hotelu u Dugavama prenamijenjenom za njihov prihvat, najbolje nam je opisao bivši djelatnik zaštitarske tvrtke koji je ondje proveo dvije, po njegovim riječima, paklene godine:

“Za mene je vrlo bolno to što prava priča o Dugavama teško nalazi put do javnosti. S obzirom na to da sam potpisao ugovor o tajnosti, izuzetno mi je žao što vam neke zapise i snimke ne mogu ustupiti jer biste tako najbrže shvatili o kakvom profilu ljudi je riječ. No, svakako imam pravo iznijeti svoje dojmove stečene u te dvije godine, a dat ću vam i par fotografija koje potvrđuju da se u tom hotelu događaju pravi masakri”, izjavio je naš sugovornik.

“Prvi dojam kad uđete je nepodnošljiv smrad. Ne shvaćam je li riječ o drugačijoj kulturi ili samo bahatosti, ali ti ljudi, primjerice, uopće ne izbacuju smeće. No, nehigijena je, zapravo, najmanji problem. Da ne duljim, kriminal, oružje i međusobni fizički sukobi događaju se na dnevnoj bazi, a nerijetko su napadali i nas. Iako se smiju koristiti samo plastičnim priborom za jelo, upravo kako bi se izbjegla opasnost od ozljeđivanja, mi im u pretresu pronađemo barem 50-60 noževa i sjekirica. Kradu po kolodvoru, pa im tako pronalazimo velike količine novca, parfema i slično”, doznajemo od bivšeg zaštitara ovog azila.

‘Pedofile puštaju nakon mjesec dana pritvora’

“Lovili smo i pedofile… Na nadzornim kamerama vidimo muškarce koji seksualno uznemiravaju djecu, a takve slučajeve, naravno, prijavljujemo policiji. Zovemo ih i kod težih ozljeđivanja, no azilanti napadaju i njih. Konkretno 09. svibnja 2017. policija je morala upotrijebiti suzavac, a taj su incident zasigurno morali zabilježiti. No, za to nitko ne zna jer se sve gura pod tepih.”

Bivši zaštitar koji je radio u hotelu u kojem su smješteni tražitelji azila najviše se ljuti na nevladine udruge koje po svaku cijenu žele očuvati sliku azilanata kao nesretnih ljudi u nesretnim okolnostima, pa zato najhitrije reagiraju kada se bilo tko od problematičnih azilanata pritvori:

Udruge ih štite, a krivci uvijek ispadamo – mi

“Izuzetno mi je krivo jer nakon što počinitelja ulovimo, nakon što se s njim najčešće moramo sukobiti, svladati ga, riskirati svoj život, i nakon što on završi u zatvoru, zbog apela takvih udruga koji se žale na ‘nehumane postupke’, azilant ubrzo bude pušten. Tako je bilo i s pedofilima koje sam naveo, i s ljudima zbog kojih je upotrijebljen suzavac… Osjećam da su udruge poput ‘Are You Syrious’ u stanju učiniti sve za dobrobit stranog kriminalca, i to na našu štetu… Nije se dogodilo jednom da u hotel u kojem je ulaz dopušten samo do 23 sata pokušavaju ući pijani, drogirani i naoružani. Mi smo tada u neprilici… Ne smijemo ih pustiti, a ako ih ne pustimo, opet udruge stupaju na scenu i prozivaju nas jer ih nismo pustili. Ponavljam, čuvanje prihvatilišta za tražitelje azila u Dugavama jedan je od najtežih poslova koje sam radio, a za koji sam osjetio najmanje zahvalnosti. Dapače, stalno sam imao dojam da smo mi ‘bad guy’.”