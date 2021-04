(FOTO) Tajanstvena fatalna plavuša koju Plenković ‘ne poznaje’ bila je s njim u Londonu! ŠTO ĆE REĆI PREMIJER?

Ministarstvo Vilija Beroša našlo se pod istragom USKOK-a nakon afere oko izrade web stranice Cijepise, kojeg je, među ostalima, radila firma Cuspis, vlasnika Vinka Kojundžića. Dovoljan je to bio povod novinarima da se zapitaju u kakvoj bi vezi mogao biti Beroš s Kojundžićem, no tragajući za poveznicom, pronašli su još jedan zanimljiv detalj. Zapravo, možda i ne bi bio toliko zanimljiv, da premijer Plenković nema potpuno drugačije objašnjenje.

Naime, novinari su pronašli kako je upravo Maja Kojundžić, supruga Vinka Kojundžića, još u srpnju 2018. godine na svom Facebook profilu podijelila fotografije na kojima pozira s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je tad bio na dvodnevnom summitu EU-zapadni Balkan u sklopu takozvanog Berlinskog procesa. U hrvatskoj delegaciji bili su tad i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te tadašnja ministrica vanjskih poslova Marija Burić Pejčinović.

Premijer s velikim P

“S Premijerom o biznisu, nogometu i povratku u Hrvatsku i naš fra Ljubomir Šimunović duša i srce naše HR zajednice u UK, kako ga najbolje opisa Premijer”, zapisala je Kojundžić.

Glasnogovornik vlade: “Gospođa se htjela fotografirati”

"Radi se o slici koja je napravljena u srpnju 2018. Tada je premijer bio u posjetu Londonu, na summitu zapadnog Balkana. Slika je nastala prilikom posjeta veleposlanstvu ili jednom od događaja s tamošnjim Hrvatima. Premijer ne poznaje i nema nikakvog kontakta ni s gospođom, ni s njenim suprugom, ni s ovim svim zbivanjima koja su sada aktualna, a ta slika je nastala kad ga je gospođa, očito, zamolila da se slikaju. Oni su se slikali i ona je to objavila, kao što je u niz drugih situacija prigodom posjeta, kada je negdje s Hrvatima izvan Hrvatske, ali i kada je na terenu u Hrvatskoj, ista situacija. Ako se netko želi slikati, on se slika i to je to", tvrdi vladin glasnogovornik Marko Milić za Index.









No, kako onda objasniti što gospođa Kojundžić u statusu piše da je s Plenkovićem pričala o biznisu?

“Da. Ma dobro, mislim da to nikakve veze nema s ovim što se sada aktualiziralo, a o čemu su razgovarali, ja stvarno ne znam. Ali radi se vjerojatno o nekom vrlo kratkom razgovoru koji je bio prigodan jer je premijer došao tada susresti se s Hrvatima koji su bili u Ujedinjenoj Kraljevini i sa svakim je možda kratko porazgovarao i to je to. Nije to bila prigoda za bilo kakve dulje razgovore o tim temama koje je gospođa navela, tako da to nema potrebe ni komentirati. Nema nikakve veze, poznanstva, drugih susreta, sastanaka, ništa od toga. Radi se o jednom kratkom susretu prigodom posjeta Ujedinjenoj Kraljevini. Kada se susreo tamo s hrvatskom zajednicom, onda je gospođa pristupila, htjela se fotografirati. I u svim drugim prilikama premijer pristane i ne vidim u tome nikakav problem”, rekao je Indexu Milić.

Prošloga ljeta Kojundžić je fotografirao ministra Vilija Beroša tijekom predizbornog posjeta Splitu, otkrio je Index, a i Beroš je ustvrdio da nema ništa s Kojundžićevim fotografskim hobijem. "Gospodin Kojundžić je, prema mojim saznanjima, za vrijeme izborne kampanje prošlog ljeta u Splitu boravio privatno i nije bio članom mog izbornog tima. Izborni tim HDZ-a za 10. izbornu jedinicu bio je u isključivoj organizaciji stranke čiji sam član", odgovorio je Indexu u veljači Beroš.









Beroš “plagijator”: “Nisam propitivao izvore i autore snimki”

Ipak, Index je otkrio da je Beroš ipak koristio Kojundžićeve radove, odnosno snimku, koju je Beroš objavio na svom službenom Facebook profilu u jeku kampanje. Beroš je i za to imao objašnjenje: “Nisam propitivao izvore i autore snimki, ali sam ih u dobroj vjeri koristio za javnu promidžbu mojih predizbornih aktivnosti”, otkrio nam je ministar zdravstva.