(FOTO) ŠTO SE DOISTA DOGAĐA S MIGRANTIMA NA GRANICI? Policajac s lica mjesta: ‘Evo vam istine!’

”Trebat ćemo dodatne oči i ruke za pomoć u sprječavanju prolaska ilegalnih migranata. Zagusti li dodatno, nama će definitivno trebati logistička potpora, a to što vam sada svi pričaju o migrantima su bajke! Pa mi se s tim ljudima srećemo svaki dan”, otkriva u razgovoru za naš portal granični policajac koji godinama radi na Maljevcu, gdje su susreti s migrantima dio svakodnevice.

”Teško je opisati s čime smo se sve do sada susretali. Mi smo blizu BiH pa smo nekako prvi na udaru. Bilo je doista teških situacija, ali s time se čovjek mora nositi. To nam je u opisu posla, to sam tako i shvatio, ali proteklih dana svi smo malo zbunjeni. Dosta je složeno, a mi s vrha ne primamo nikakve, ali baš nikakve konkretne upute, premda cijela država bruji o novom valu migranata. Spominje se i vojska. Ne znam koliko je to korektno, no istina je da je nama, običnim policajcima koji smo prvi na udaru situacija složena, gotovo neizdrživa”, kaže naš sugovornik koji nam je opisao i kako doista izgleda susret s tim ljudima, o kojima bruji Europa.

”Moraš ostati profesionalan i hladne glave, a lomiš se s gomilom osjećaja. S jedne strane, žao mi je te dječice koja su se ni kriva ni dužna našla u svemu ovome. S druge strane, ima tu među tim ljudima mnogo potrebitih i onih kojima zaista treba pomoć, ali ima i onih koji su bezobrazni i koji bi mogli biti opasni. Tu se sve izmiješalo pa čovjek mora znati razlučiti. Meni kao promatraču iz prve ruke izbjeglička kriza djeluje isforsirano i pomalo napumpano, jer susretao sam se ovdje i s onima čiji je životni status bolji negoli kod većine naših sugrađana. Ja sam iz Slavonije, kod nas ima puno sirotinje, možda čak i veće od ovih koje sam imao prilike sresti”, prepričava ovaj mladić dodajući da bi im vojska bila od koristi, ne da uvodi red nego da naprosto policiji olakša posao.

Uvjeren je kako situacija s migrantima ne bi bila u toj mjeri dramatična da vladajući znaju svoj posao, a i oni su se sami već pogubili.

“Možete misliti kako je onda nama na terenu koji moramo slijediti njihove naputke. Posljednjih dana zaista nismo stali. Bilo je dana kad nismo stigli ni jesti ni piti, a nitko oko nas nema previše razumijevanja. Mogu se ja s tim nositi, ali kažem – problem je u neorganiziranosti i tome što smo svi skupa ovo dočekali nespremni. A morali smo znati i vidjeti što nam se sprema”, stava je naš sugovornik.

O životu policajaca zaduženih za čuvanje hrvatske granice svojedobno je progovorio i Nacionalni sindikat policije koji je objavio fotografiju obroka policajaca koji su zaduženi za sigurnost državnih granica.