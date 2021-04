(FOTO) SNIJEG JE POKRIO HRVATSKU: Dok u nekim dijelovima muku muče s prometom, u drugima nastala prava idila

Autor: Andrej Jelušić

Snježni je pokrivač danas ujutro zabijelio veliki dio zemlje te iznenadio mnoge koji su se već ponadali proljeću.

I dok su pojedini pri pogledu kroz prozor uživali u pravoj idili, drugima je snijeg zadao prave muke. Tako su zbog gustog snijega otežani uvjeti na cestama.

Kolone na cestama

Zatvoren je tunel Sveti Rok, zbog čega se stvaraju gužve na staroj cesti. Automobili stoje nepomično u koloni.

U gorskoj Hrvatskoj tijekom dana lokalno može napadati i tridesetak centimetara snijega. Bit će ga i u Istri, a nošenog burom i drugdje na sjevernom Jadranu.

Upozorenje iz HAK-a

Kiša i pljuskovi sredinom dana će i ponegdje u Dalmaciji prelaziti u susnježicu.









“Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz kišu povremeno pada i snijeg”, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK) te vozače pozivaju da ne kreću na put bez zimske opreme.

Sa sjevera prema jugu

Tijekom dana će oborine sa sjevera postupno prestajati, a na jugu se pojačavati. Navečer sa sjeverozapada postupno razvedravanje.

Vjetar slab i umjeren sjeverni, a na Jadranu jaka i olujna bura s orkanskim udarima, dok se na krajnjem jugu očekuje jako jugo.









Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -3 do 3 °C, navečer još hladnije. Na Jadranu najviša dnevna od 8 do 13 °C.

Sutra poboljšanje

Sutra će biti znatno povoljnije te djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Malo kiše može pasti tijekom noći i jutra na krajnjem jugu.

Sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su lokalni pljuskovi kiše ili snijega. Umjerena i osobito ujutro još jaka bura malo će slabiti i prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar.

Ujutro mraz u većini zemlje. Najniža temperatura zraka od -8 do -2, na Jadranu od 0 do 5 °C. Najviša većinom između 4 i 9 u unutrašnjosti te od 9 do 12 °C duž obale i na otocima.