(FOTO) PREŠUĆENA DRAMA S MIGRANTIMA! SVJEDOK: ‘Policija ih je zgurala vozilom pa su se razbježali po šumi. Onda su izvadili pištolje’

Autor: Snježana Vučković

Policija koja pokriva područje Banovine ima pune ruke posla s ilegalnim migrantima, iako javnost o intenzitetu i načinima njihovih pokušaja prelazaka nije previše informirana.

Jednako tako, hrvatski građani ne znaju ni koliko strepe tamošnji stanovnici koji svjedoče gotovo filmskim, dramatičnim događajima koji se odvijaju tik do njihovih sela, naselja i kuća.

Iako je policija na svojim stranicama izvijestila o posljednjim uhićenjima trojice hrvatskih državljanja koji su uhićeni jer su na području Gline i Bresta Pokupskog prevozili državljane Pakistana, Bangladeš i Indije, a što je prenio samo interni sisački portal, tamošnji mještani donose punu sliku o tome kako izgledaju takve akcije:

Naočigled mještana

“Ovdje je ludnica. Taj dan policija je uhitila tri grupe migranata iz različitih država i osobe koje su ih prevozile, naše državljane. Fotografija koju vam šaljem nastala je u Maloj Gorici prilikom jednog od tih uhićenja. Policija je to vozilo koje im je bilo sumnjivo lovila pod rotirkama, ali vozač nije htio stati. Morali su svojim vozilom zgurati njihovo, no migranti su tada počeli bježati prema šumi. Policajac je tada izvadio pištolj i glasno nekoliko puta viknuo ‘Stoj, pucat ću’. Nakon toga su ih uhitili, a u šumi u koju su migranti pobjegli, pronađen je potpuno nov šator i odjeća u koju se presvlače. Najgore je što se to odvijalo stotinjak metara od kuća mještana Male Gorice”, ispričao nam je Ivo Vranić iz Gline, koji nam je poslao i fotografiju uhićenja.

Mještani: blokirat ćemo državnu cestu koja vodi do BiH

“Prije mjesec dana Inicijativa branitelja grada Petrinje poslala je na adresu ministra MUP-a, premijera Andreja Plenkovića i EU-a dopis u kojem tražimo da se odustane od gradnje kampa za migrante u naselju Mala Gorica i kojom smo dostavili peticiju što ju je potpisalo oko 4000 građana. Nitko nam nije odgovorio i stoga smo jučer održali sastanak na kojem smo dogovorili da ćemo, ne dobijemo li uskoro odgovor, blokirati državnu cestu koja kroz Petrinju vodi do BiH”, rekao je za naš portal pokretač peticije Ivo Vranić.