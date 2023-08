(FOTO) Pogledajte kakva se oluja približava Hrvatskoj: ‘Brojimo čak 300.000 munja na ovoj frontalnoj liniji u posljednja 24 sata’

Državni hidrometeorološki zavod najavio je dugo očekivanu promjenu vremena u Hrvatskoj, a nevrijeme počinju najavljivati i drugi meteo servisi. Ipak, ističu kako u opasnosti nisu svi dijelovi Hrvatske.

“Navečer i u noći mogući pljuskovi koji će se sutra širiti od sjevera prema jugu Jadrana. Zatim će zahvatiti zapadni dio kopna te najkasnije kasno popodne Slavoniju. Jače grmljavinsko nevrijeme moguće je osobito duž obale”, objavio je DHMZ.

[Narančasto upozorenje DHMZ-a] 🟠Danas smo još pod utjecajem toplinskog vala 🌡 preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina🔗 https://t.co/KiBJP3BNJD

⛈ Za sutra prognostičari DHMZ-a izdali su🟠 upozorenje na grmljavinsko nevrijeme🔗 https://t.co/HEmXbXJ5C5 ❗️Upute⤵️ pic.twitter.com/ilbCqkoIUg — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 27, 2023

Promjenu vremena komentirala je u nedjelju i meteorologinja Petra Mikuš Jurković u emisiji Studio 4 na HTV-u.

“Promjena vremena je pred vratima. Sa zapada, sjeverozapada nam dolazi zapravo jedan izraženi frontalni poremećaj. To smo mogli možda ponegdje čuti i pročitati da je bilo olujnih nevremena i po Njemačkoj i po Italiji, upravo zbog tog frontalnog poremećaja koji sada polako prelazi preko Alpa, dolazi do nas. Već danas navečer, osobito u noći na ponedjeljak, može biti izraženih pljuskova najprije u Istri, na sjevernom Jadranu, potom se naravno to sve seli duž Jadrana, znači više na jug i kasnije, kasno popodne, navečer sutra i na istom zemlje”, rekla je Mikuš Jurković.









Na pitanje očekuju li nas oluje kakve smo imali u srpnju, meteorologinja je naglasila:









“Pa ono što je sigurno, sigurno je da će lokalno biti grmljavinskog nevremena. A ono što je vrlo nezahvalno za prognozirati, odnosno raditi usporedbu. Jer ne znamo koliko će točno biti utjecaj tog olujnog nevremena, a ovisi je o tome gdje će se ono pojaviti. Ako se baš pojavi u nenaseljenom području, onda utjecaj neće biti toliko snažan koliko je to bio u srpnju.

Međutim, ako se pojavi u naseljenom području, vrlo naseljenom području, osobito velika vjerojatnost je sutra na Jadranu, a znamo da je Jadran pun turista. Dakle, na moru može biti vrlo, vrlo izraženih nevera, što znači jako valovito more, mnogo kiše, vjerojatna je i tuča, moguće su i pijavice. I naravno da utjecaj isto može biti jako velik i to sve može biti žestoko.

Ono što moram naglasiti, već danas je izdano za sutra narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, znači da je vrijeme izuzetno opasno, odnosno postoji mogućnost da se, kako ćemo se približavati sutrašnjem danu, to upozorenje s narančastog podigne na crveno. Stoga svakako treba pratiti i prognoze i upozorenja, prilagoditi aktivnosti i planove”, savjetovala je meteorologinja.

S grmljavinskim nevremenom, lokalno može biti i obilne oborine. To znači veća količina kiše u kratkom vremenu. Osobito na obali je problem kad padne veća količina oborina u kratkom vremenu.

Hoće li biti još toplinskih valova?

“Za sada ovako visokih temperatura nema na vidiku. Dakle, osvježenje dolazi već sutra, najprije na zapad. Jako će se osjetiti od utorka. Temperatura zraka najviša dnevna od utorka će biti oko 25 C. Što znači da su to vrijednosti oko približnih srednjih za ovo doba godine, možda čak i koji stupanj niža vrijednost maksimalne temperature. Međutim, neće biti posve stabilno sve tamo do četvrtka. Onda prema kraju tjedna ipak se i vrijeme stabilizira, ali vrućine za sada se ne vraćaju”, zaključuje Mikuš Jurković.