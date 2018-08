(FOTO) Plaća od 100 tisuća kuna: Evo kako izgleda vila ‘šefa’ Uljanika

Krive odluke Uprave, Uljanik su dovele u nezavidan položaj, ne prestaju progovarati frustrirani radnici pulskog škvera boreći se za svoja prava i neisplaćene plaće, pričemu prstom upiru u čelnog čovjeka svojeg brodogradilišta Giannija Rosandu. Riječ je o samozatajnom poduzetniku koji je poslovnu karijeru otpočeo u uljanikovom Odjelu za financije.

Prije dolaska na rukovodeću poziciju u Uljanik grupi, u sklopu koje podsjetimo djeluje i 3.maj, bio je financijski direktor tvrtke, no prema podacima iz njegove biografije ozbiljnu karijeru izgradio je baš u Uljaniku. Do izbujanja posljednje krize u Uljaniku, o kojoj se u javnosti progovara unazad nekoliko tjedana za Rossandu se zapravo nije previše niti znalo, što mu je po svemu sudeći itekako odgovaralo.

Anonimno, i daleko od očiju javnosti baš u jeku krize i neisplate plaće ogorčenim djelatnicima on je kraju priveo gradnju luksuzne vile pred koju se radnici planiraju postrojiti kako bi ukazali i na njegovu odgovornost u priči oko pulskog škvera. Riječ je inače o luksuznom zdanju smještenom u Pješčanoj uvali u Puli, koja je smještena neporedno uz more. ” Ako se želite probuditi s prekrasnim pogledom na more, bez napuštanja kreveta, predivna moderna Villa Sail nalazi se na samoj plaži i nudi vam upravo to. Villa Sail može ugostiti max 10 gostiju, te ima 4 lijepe dvokrevetne spavaće sobe s vlastitom kupaonicom, sve s pogledom na more i terasom.

Jedna od spavaćih soba nalazi se u prizemlju, zajedno s prostranim otvorenim dnevnim boravkom i blagovaonicom s pogledom na more, te s potpuno opremljenom kuhinjom i gostinjskim WC-om. Preostale 3 spavaće sobe nalaze se na 1. katu. U sklopu okućnice je šuma tako da su zadovoljenene potrebe i za hladom i suncem. Bilo iz dnevnog boravka ili spavaće sobe ove prekrasne vile, sa prostrane vanjske blagovaonice ili preljevnog bazena s hidromasažnom dijelom – neprestano vas može oduševiti nevjerojatan pogled na more, točno ispred vašeg praga. Nije li ovo već pravi recept za nezaboravan odmor”, stoji u opisu Ville Sail objavljenom na internetskoj stranici myistria.com.

Inače, tjedan dana odmora u ovoj vili stajati će vas u špici sezone i do pet tisuća eura, što ne iznenađuje budući da je riječ o poziciji uz more, ali i budući da je riječ o elitnom djelu Pule. Sami Rossanda za lokalne je medije svojevremeno progovaroa kako je zemljište na kojem je vilu izgradio nasljedio od obitelji, a novca za gradnju domogao se podižući kredit. Prema njegovim osobnim procjenama vila stoji oko 500 tisuća eura.

”Kuću gradim kao što gradi većina ljudi, kreditom koji sam dobio pod uvjetima kao i drugi, i ne znam ni je li mi najmudrija odluka krenuti u to s 50 godina. Nemam kuću, živim u stanu i krećem u tu investiciju”, rekao je u jednom od svojih intervjua. A za pet tisuća eura posjetiteljima se uistinu nudi luksuz, što ne čudi budući da je vila smještena na 205 kvadrata te ima dva kata.

Radnici Rossandu javno prozivaju da se obogatio na račun brodogradilišta, a tjednima se spekuliralo i o iznosima plaća Uljanikovih menadžera pa su u javnost dospjeli i podaci o enormnim nagradama koje su si dodjeljivali. Večernji list piše tako o točnim iznosima osnovne neto plaće članova Uprave Uljanika koja iznosi oko 40 tisuća kuna mjesečno, što u bruto inosu stoji oko 80 tisuća kuna na mjesec. Uz dodatke na plaće ti iznosi rastu i do 100 tisuća kuna bruto. Uz bonuse koje je sebi isplatila Uprava, Rossandijeva primanja dosezala su oko 600 tisuća kuna. Dodajmo tome i podatak o ugovorima s konzultantima, kojima se na mjesečnoj razini lani isplaćivalo 1.5 milijuna kuna. Rossandi posjeduje Audi A6, a njegova supruga vozi BMW 5.