(FOTO) Nevjerojatna priča hrvatskog potrošača: Zbog jedne matice IKEA ne želi snositi odgovornost

Neugodna iskustva hrvatskih potrošača svakodnevna su tema u našoj javnosti. Kupci imaju prigovore, no ona budu vrlo rijetko uvažena, ali ovaj slučaj nas je jako iznenadio.

Iznenađujuće, ali ovaj prigovor dolazi iz poznate IKEA-e, koja je poznata po tome kako i zbog najmanjih sitnica čak sama poziva kupce na povrat robe, uz povrat sredstava ili zamjenu, no ovoj gospođi, nakon potrošenih čak 7 000 kuna, to se ipak nije dogodilo. A sve to – zbog jedne jedine matice i IKEA-inog radnika koji je očito radio ‘na svoju ruku’ ne razmišljajući o posljedicama.

”U petak 24.1. sam kupila Ikea trosjed u vrijednosti 7000 kn.

Jutros je bio majstor da ju sastavi i vidjeli smo da u jednom otvoru nedostaje matica. Prokomentirali smo kako se ne može bez toga sastaviti i čovjek je u tu rupu ubacio taj tip matice. Da sam sastavljala sama ne bih niti mogla sastaviti sofu u potpunosti, već bi se cijela sofa trebala vraćati?!

Po završenom poslu sam nažalost uvidjela da je sofa prevelika i da neće moći biti u prostoru.

Vidjela sam da Ikea daje pravo povrata 14 dana.

Nazvala sam ih i objasnila situaciju. Službenica imenom Minja je ljubazno-drsko odgovorila da ne ostvarujem pravo povrata jer je majstor radio preinake!

Napominjem nikakve preinake nisu rađene već samo ubačena matica!!

Da ne duljim Ikea odbija BILO KAKVU zamjenu ili povrat ja sam naime htjela uzeti manji model.

Nemam nikakva prava više čak ni GARANCIJU jer su po njima na sofi radene preinake!!!

Prilažem fotografiju te preinake prije i poslije.

Jedino što nude kao rješenje jest da donesem robu u Ikeu ( veliki trosjed) o svom trošku da njihovi ‘stručnjaci’ pogledaju ali će me SIGURNO ODBITI KAŽE ODRJEŠITO GDA MINJA,

Nakon toga si opet vraćate sofu u svoj stan i sve to plaćate uzalud.

Molila sam da pošalju svoje stručnjake na teren da obave pregled da se cijela sofa ne nosi kamionom ako je već unaprijed sve uzalud, kako tvrdi gda Minja sva važna dok govori napamet naučen tekst.

Eto priča hrvatskog potrošača..

Sve zbog jedne matice…

Ja sam svoju Ikea školu platila ali nadam se da neće i drugi građani Zagreba jer ipak 7000 kn nije malen novac za prosječan građanski džep koji je prisiljen kupovati kod prozvođača srednje klase.” napisala je nezadovoljna gospođa koja je poslala i fotografije kako bi dokazala svoju tvrdnju.

Uistinu je iznenađujuće da radnik IKEA-e učini nešto što će u konačnici naštetiti kupcu. Naime, ukoliko je radnik znao da će se zbog jedne matice dogoditi to da gospođa ne može izvršiti povrat robe, zamijeniti niti dobiti povrat novca, a iz IKEA-e joj nije niti ponuđeno da netko drugi dođe provjeriti namještaj te vidjeti može li se nešto učiniti, onda nikako nije smio ići na svoju ruku sastavljati namještaj.

Ipak, poznato je da se recimo slične reklamacije neće uvažiti ukoliko nešto ‘sami’ radimo, kada je primjerice o ovlaštenim serviserima bijele tehnike, kada je proizvod pod garancijom,… ali u slučaju kada je potpuno jasno što se dogodilo i kada je jasno da firma nije ispostavila sve što je kupac kupio, greške treba ispravljati upravo firma koja nije isporučila kupljeni proizvod u potpunosti. Nikako se ovakve stvari ne bi smjele događati na štetu samog kupca, posebice da bude oštećen za čak 7000 kn samo zbog jedne matice.