(FOTO) MODNA MAČKA! Kolinda u nikad kraćoj haljini pokazala noge

Danas Amerikanci diljem svijeta slave svoj Dan nezavisnosti, 4.srpnja.

Svečano je sinoć bilo i u američkom veleposlanstvu u Zagrebu gdje je održana tradicionalna proslava Dana nezavisnosti. Na njemu je sudjelovala i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je ujedno bila i jedna od glavnih zvijezda večeri zbog svoje modne kombinacije. Domaćin zabave bio je američki veleposlanik Robert Kohorst, a tema su bile pedesete. Predsjednica je vjerno slijedila modni izričaj toga doba i vremena.

Nosila je točkastu haljinu do koljena, kožnu jaknu, mačkaste sunčane naočale, žutu torbicu i crvene cipele.

“Američko Veleposlanstvo u Zagrebu bilo je domaćin zabave povodom Dana nezavisnosti. Hvala svima koji su došli. Tema su bile pedesete. Zanimljiva zabava sa sjajnom hranom, pićem i glazbom. Sretan rođendan, Ameriko”, poručilo je Veleposlanstvo putem Twittera.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic @KolindaGK arrives at the @USEmbZagreb July 4th reception and is greeted by @USAmbCroatia Kohorst & Ms. Allen. #July4Zagreb pic.twitter.com/qEJeZea0GD

Embassy Zagreb hosted our Independence Day party. Thanks to everyone who attended. We had a 1950’s theme. Fun celebration with great food, drink and music. Happy birthday America. pic.twitter.com/KUkMYqM7pZ

— U.S. Ambassador Zagreb (@USAmbCroatia) July 3, 2019