(FOTO) Hercegovac pokorio Zagorje: Bandić dočekan u prepunoj dvorani! Oduševio okupljene na stranačkom susretu

Učinjeno, najavljeno! Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odlučio je po svemu sudeći sa svojom strankom osvojiti Hrvatsku. A ovaj političar koji korijene vuče iz Hercegovine učinio je to na pomalo neobičan način pa je dakako i nadasve logično iz Zagreba svoju stranku za početak odlučio širiti na Zagorje, što mu je očigledno pošlo za rukom.

Prije svega, strateški je Bandić privukao nezadovoljne HNS-ovce Mariju Puh i Anđelka Topoloveca, a zatim u njihovom kraju konkretnije u Radoboju osnovao ogranak svoje stranke te ujedno ovih dana održao i izbornu skupštinu. Topolovec je inače jedan od najutjecajnijih lokalnih političara toga kraja, ali i načelnik općine u kojoj se ovaj zanimljiv skup održao. Kako je Bandićev pohod na Zagorje izgledao ponajbolje opisuju fotografije pune dvorane koje je na svojem Facebook profilu objavio Topolovec.

Inače, tu nije kraj Bandićevim političkim afinitetima i ambicijama pa tako i u Saboru drži sve karte na broju te gradi Klub zastupnika temeljem kojih evidentno postaje nova, treća opcija u državi pa ga stoga previranja u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i ne moraju brinuti previše jer uostalom on je taj koji je svojedobno tvrdio da želi biti gradonačelnik cijele Hrvatske. I očito je svjestan da se na najviše vrhove penje malim koracima, kao što on to i čini.