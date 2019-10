(FOTO) CAVTAT PRENERAŽEN LEŠOM BRITANKE: Tijelo satima leži na plaži, svi se pitaju zašto su službe zakazale

Autor: Dnevno

Do nesvakidašnje i sramotne situacije došlo je danas u Cavtatu nakon smrti 73-godišnje državljanke Velike Britanije koja je pozlilo u moru te je nešto iza 13 sati i preminula, javlja Dubrovački dnevnik.

Naime, iako je ona preminula nešto poslije 13 sati, njezino beživotno tijelo pokriveno smeđom plahtom još uvijek stoji na plaži. Dapače, kako su kazali svjedoci iz Cavtata, podigla se i plima te more zapljuskiva tijelo.

Čudi ova situacija, no kako neslužbeno doznaju, policija i mrtvozornik su odradili tu svoj posao odmah po prijavi. No, koje god da okolnosti bile, a naravno da u svakom poslu postoje nepredviđene okolnosti, one ne mijenjaju na činjenicu kako se tu radi o sramoti, dakle da usred turističkog mjesta poput Cavtata tijelo mrtve žene stoji već četiri sata pored ulaza u more.