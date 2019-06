(FOTO) BOLNIČARI BRUTALNO PRETUKLI MLADOG PACIJENTA! Otac branitelj: ‘Sad je u pelenama, ni četnici ovo nisu radili’

Autor: Snježana Vučković

Pretučeni mladić s priloženih fotografija zadobio je teške tjelesne ozljede, brojne podljeve i teško oštećenje mokraćnog mjehura zbog čega je završio na intezivnom liječenju.

Mladić koji zbog otežanog mokrenja i komplikacijama s mjehurom ima ugrađen kateter i leži zamotan u pelene, zove se Petar Karamatić (22), a o tome što se točno dogodilo, prepričao nam je njegov otac Ilija, dragovoljac Domovinskog rata, višestruko nagrađivani hrvatski branitelj i 60-postotni HRVI.

Pretukli ga u Vrapču

“Ne dam da se ovo zataška. Mog 22-godišnjeg Petra pretukli su bolničari iz bolnice Vrapče”, izravno nam je rekao Petrov uznemireni otac.

Ispričo je kako je njegov sin kao malo dijete prebolio dva meningitisa što je na njemu ostavilo posljedice:

“Ima povremeno krize… Kada se supruga i ja ne možemo s tim nositi, odvedemo ga stručnjacima. Tako je bilo i prije par dana. Petar nije želio ići, no ja sam inzistirao. Kada smo dovezli Petra u Vrapče, odmah su mene i suprugu poslali kući. To mi je bilo čudno, ali to sam prihvatio jer sam mislio da je tamo siguran. Međutim, prevario sam se”, doznajemo od Ilije Karamatića.

Pretučen je preležao noć, bez liječničke pomoći. Mogao je umrijeti.

Nešto mu je, kaže, postalo sumnjivo kada se vratio drugog dana u želji da posjeti sina.

“Petrov liječnik A.K. je poručio da je preumoran i da nas ne želi vidjeti. No, na moje navaljivanje, pustili su me na dvije-tri minute u Petrovu sobu. Kada sam ušao, ostao sam šokiran. Moj sin je ležao potpuno neprepoznatljiv, plav, pretučen… Srce mi se slomilo, naročito kada sam shvatio da je s tim povredama preležao noć, a nitko mu nije pružio medicinsku pomoć”.

Pričali smo s Petrom: Tukla su me šestorica

O scijelom slučaju popričali smo i s nesretnim Petrom koji se sada oporavlja u bolnici Jankomir:

“Nisam želio ostati… Bunio sam se, možda sam bio i agresivan, ne znam… Samo znam da me šest liječnika uguralo u jednu sobu i nemilice tuklo šakama. Molio sam ih da prestanu, ali nisu”, teško je izgovorio Petar koji je, kaže, svjestan da su ga zbog njegovog stanja morali svladati, ali mu nije jasno zašto je pretučen toliko da mu je oštećen mjehur.

Ilija je svog sina odveo iz bolnice Vrapče i uputio se s njim u KBC Dubrava gdje mu je napravljen CT i sanirane ozljede. Međutim, tada je došlo do novih problema…

Tvrdili su da je pao i sam se udarao

“Željeli su sve zataškati, pa su počela međusobna telefoniranja. Iz Vrapča su zvali Dubravu, iz Dubrave Vrapče, da bi na kraju konstatirali kako je moj sin PAO I SAM SI NANIO OZLJEDE! Potpuno slomljen i naživciran, odveo sam sina u Sv. Ivan Zelinu i došao ga vidjeti drugi dan u 10h. Liječnica mi je rekla da mali nije dobro i da bi trebao na intenzivnu. Tada se u meni sve nakupilo, počeo sam vikati po hodniku jer ovo što su napravili mom djetetu ne bi ni četnici radili! Bio sam očajan i ljut! Vikao sam, da! I vi bi, vjerujte, da vidite svoje bespomoćno dijete koje je u bolnicu došlo kao pacijent kojem treba pomoć, a izašlo kao invalid u peleni”, kroz suze nam se otvorio Ilija za kojega su tada počele prave nevolje.

Sin na intenzivnoj, otac završio u zatvoru

Jedan od liječnika je, naime, pozvao policiju i izjavio kako mu je u ordinaciji čovjek koji tvrdi da će ih sve “pobiti pištoljem”. Ilija tvrdi kako je to potpuna neistina i da se nije micao iz hodnika, a posebno nije nikome prijetio pištoljem. Tražio je, kaže, da se izuzme snimka sa kamere, ali se policija oglušila:

“Pretresli su mi kuću, a mene zavezali kao psa. Preuzela me policija iz postaje Črnomerec koja mi je tijekom vožnje prijetila batinama, a čim smo stigli u postaju, bacili su me iza rešetaka. Pravi pakao nastao je u jedinici za zadržavanje gdje mi nusi htjeli dati vode, niti tablete za srce koje moram redovito piti. Nakon toga mi je pozlilo, pa sam ih zamolio da mi pozovu hitnu pomoć. Jedan od njih rekao mi je “nek’ ti dođe hitna iz Bosne”, aludirajući na to da sam iz BiH. Tada mi se stvarno plakalo… Sin mi je ležao u bolnici, ja u zatvoru… Nekoliko puta sam pomislio, pa zar sam se ja zaista za ovo borio?”, drhtavim glasom završio je Ilija koji unatoč svemu što se dogodilo izdvaja riječi pohvale za pojedine ljude:

Pohvala za kraj

“Molim vas, posebna pohvala za državnog odvjetnika, čovjeka koji me je jedino onako ljudski saslušao i pustio da pričam. Također, pohvale krim policiji koja se prema meni ponašala korektno. Osim njih, sve ovo što sam naveo od liječnika do policije, to je dno dna”, zaključuje Ilija Karamatić, bivši pripadnik 66. brigade i otac nesretnog Petra.