(FOTO) Beus Richembergh na Facebooku: ‘Kolinda komemorira ustaške zločince!’ Odgovorio mu Ivan Hristić

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Komentirajući odluku predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh oglasio se na Facebooku.

Podsjetite me u kojoj još zemlji predsjednik države komemorira poginule pripadnike osobnog osiguranja vođe kvislinga i vojnike SS-a koji su odbili položiti oružje nakon potpisivanja kapitulacije. Molim, također, da me podsjetite gdje se to naoružane bande smatraju žrtvama totalitariz(a)ma.

“Znači li to da je zločin bio opravdan?”, upitao ga je novinar Ivan Hristić.

A zatim je započela rasprava…