(FOTO) ‘Ajme Bože, šta je ovo’: U napuštenoj pilani blizu Gline hrpa pronađene hrpe i hrpe odjeće!?

Autor: T.Š.

Društvenim mrežama šire se fotografije jedne navodno napuštene pilane u općini Gvozd blizu Gline na kojoj je vidljiva hrpa odjeće, a stanovnike pogođen potresom i one u potrebi poziva se da dođu po odjeći ako im je potrebna, te da se informacija dijeli dalje.

Podijeljena je i točna lokacija pilane.

Nije poznato od kud je roba došla, niti tko ju je dovezao u staru pilanu, no neki sumnjaju da je riječ o donacijama namijenjenim upravo stanovnicima pogođenim potresom, iako to nigdje nije službeno potvrđeno već se radi o nagađanjima korisnika društvenih mreža.

Dio građana je zgrožen viđenim, jer smatraju kako odjeća nije trebala završiti u prostoru u kojemu će se smočiti i zaprljati, jer isto nije nikako zaštićeno, dok neki smatraju kako je riječ o odjeći koja nije bila uporabljiva, stoga je završila kao smeće.

“Žalosno što se radi, umjesto da se sortiralo i podijelilo…, Ljudi su imali dobru volju i poslali to. Al’ ovo je sramota vidit ovako. Da se to nije moglo sortirat i složit. Nemam riječi”, Sve su to nečije stare štrace, i tako su i trebale završiti, u smeću”, Žalosno …ljudi su odvajali od sebe da bi pomogli…oni glavni prebrali prvo sebi šta valja ..nisu dijelili svima . a sad ova sramota …neće nitko….svuda ista priča…”, “Zar zbilja nema nitko da to sortira i da se podijeli ljudima kojima je potrebno? Bože sačuvaj….”, “Glina je dobila veliku medijsku popularnost i sve donacije su večinom isle tamo. Pretrpani su i zato je tako i završilo. Donacije su se trebale raspodijeliti u sva mjesta isto. Ovako su neki dobili previše, a mnogima ta odjeća treba, a nemaju”, “Ajme Bože šta je ovo??”, “Bilo je i za očekivat da će to tako ispast..jer su svi navalili ko horde u Glinu i Petrinju. A nikakve organizacije nije bilo u startu…ne treba svima toliko odjeće, pa nešto su ljudi i spasili…”, “Kad se samo sjetim kako je netko tko je darivao pomno birao svaki komadić odjeće, slagao, peglao, sortirao, pakirao u kutiju i slao s ljubavlju i mišlju u glavi kako će nekoga usrećiti”, “Žalosno da žalosnije nemože biti. Netko je odvojio od sebe i svoje djece da bi to ovako završilo. Baš tužno”, “Svima kome treba garderoba ili ostalo od tekstila mogu doći i uzeti sebi nitko ne piše i ne prati koliko k’o uzima bar u mojoj župi ! Robe ima stvarno svakakve !”, komentirali su građani.