FORMIRAN BLOK ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA: Je li moguće? Pa tko se to udružio?

Nacionalno vijeće HDZ-a napokon će donijeti odluku o datumu održavanja unutarstranačkih izbora, a već u subotu trebali bi se znati svi izazivači aktualnog predsjednika stranke Andreja Plenkovića.

Prije desetak dana Davor Ivo Stier, najavio je alternativu, koja je spremna, no više od toga nije želio otkriti. Ipak, po HDZ-ovim hodnicima može se čuti da je situacija prilično napeta i zategnuta, unatoč tome što šefu sa svih strana stižu poruke potpore, jer kako i sami priznaju, dio članstva uistinu je nezadovoljan smjerom u kojem ide stranka, mnogo je onih koji su razočarani Plenkovićem i njegovom politikom, ali do sada je s kritikama u javni prostor istupio mali broj HDZ-ovaca. Baš je to ono što im oni neodlučni zamjeraju.

”Plenkovićevi protivnici su nejasni, neprecizni, za sada ništa nisu otkrili, nema ih niti u medijima, to nas zbunjuje, mi zapravo niti ne znamo tko su ti ljudi, Kovač i Stier šalju neke poruke, ali ni oni nisu posve otvoreni, Penava je zapravo jedini bio konkretan i rekao da će se kandidirati za zamjenika predsjednika stranke”, prepričava naš sugovornik iz vladajućih redova atmosferu u HDZ-u te dodaje da strankom kruži i jedna posve nova verzija priče prema kojoj bi se samo Kovač trebao natjecati za šefa stranke, Stier bi u tom slučaju bio kandidat za potpredsjednika stranke, a u njihovim križaljkama je i Penava, s kojim su u kontaktu.

”Priča se da se formira blok koji će ići na Plenkovića, ali otvorena borba tek treba krenuti, Plenkovića mnogi za sada percipiraju kao potencijalnog pobjednika, no ako se taj blok oformi i učvrsti, njegova pobjeda daleko je od sigurne.

Penava i Stier u HDZ-u su popularni i cijenjeni, i oni imaju šanse postati potpredsjednik i zamjenik predsjednika, pa će tako Plenkoviću i da ostane na čelu stranke nastavak upravljanja HDZ-om biti složen”, zaključuje naš sugovornik.