FOKUS: Nova opcija koja je privukla birače, STIPIĆ: ‘Vjerujem da će se nametnuti kao antipod Kožićevu načinu upravljanja’

Autor: Lucija Brailo

Na hrvatskom političkom nebu dugo je vladao sustav parlamentarne demokracije koji je rezultirao siromašnim dvostranačjem bez maštovitosti i inovativnosti. Osim toga, apatija birača koji su prestali vjerovati da se išta može promijeniti, rezultirala je i općenito manjom izlaznošću na izbore. Međutim, u posljednje vrijeme kao da su se neke lampice upalile i kotačići proradili, pa su se, u nevelikoj nam zemlji, uspjele pojaviti i neke sasvim nove opcije. I to u posljednjih godinu do dvije dana. Politička platforma Možemo! i njihova premoćna pobjeda u Zagrebu rezultat su ponajviše zasićenosti građana dosadašnjom politikom, pa i nanovo probuđenom nadom u neke promjene. No, apsolutno iznenađenje ovih izbora je Fokus, stranka centra, kako sami sebe nazivaju.

Uspjeh oko Zagreba, ali ne i u njemu

Iako su osnovani prije samo malo više od godinu dana, zabilježili su prilično dobar uspjeh u Zagrebačkoj županiji. Naime, njihov Dario Zurovec potvrdio je već u prvom krugu izbora gradonačelničku fotelju u Svetoj Nedelji. Osim toga, i stranka je dobila apsolutnu većinu u Gradskom vijeću. Fokus je u drugom izbornom krugu pozicionirao još tri svoja gradonačelnika – Petru Škrobot u Samoboru koja je pobijedila s 1500 glasova prednosti, Nenada Paniana, jednog od osnivača stranke, koji je dobio izbore s 57 posto glasova pobijedivši u drugom krugu Ivana Gerecija te Hrvoja Košćeca koji je po treći put izabran za gradonačelnika Sv. Ivana Zeline.

Fokus je stranka koja je ušla i u Županijsku skupštinu s više od 12 posto osvojenih glasova, a gotovo jednako toliko osvojila je i njihova kandidatkinja za županicu, Ana Bolšec. Osvojili su i vijećnička mjesta u Ivanić-Gradu, Sv. Ivanu Zelini, Samoboru i Zaprešiću, a svime time su priskrbili sebi vlast u četiri od ukupno devet gradova zagrebačkog prstena. Međutim, u samom Zagrebu nisu ostvarili zapažen uspjeh s kandidatom za gradonačelnika, Davorom Nađijem. Zašto je to tako ispalo, analizirao je za Dnevno Tomislav Stipić, politički analitičar, pa je rekao:

“U Zagrebu nisu uspjeli, pretpostavljam jer je kao prvo, bilo jako puno kandidata. Kao drugo, sav je interes javnosti zapravo bio usmjeren na platformu Možemo!, koja se tu pokazala kao nositelj nekih promjena i ljudi jednostavno nisu prepoznali Davora Nađija kao nekoga tko Zagrebu može ponuditi promjenu, ali i jedan, ja bih rekao, mekši pristup velikom broju zaposlenih u javnim službama. Možda su se ljudi, na neki način i prestrašili da će biti previše otkaza koje je on najavljivao, da će biti raščišćavanje te situacije. Vjerujem da je i to razlog zašto ga nisu prepoznali. No, činjenica jest da je on s tom kandidaturom dobio na vidljivosti te moguće pomogao ovim kandidatima koji su ostvarili uspjeh.”

Stranka političkog centra

Naime, Nađi je u prvom izbornom krugu osvojio 6492 glasa, što je manje od dva posto glasova. Inače, kako sami za sebe govore, stranka su političkog centra “čiji je fokus borba za bolju Hrvatsku i koja donosi pozitivne promjene”. Stranku su osnovali mladi i poduzetni političari s ciljem da na jednom mjestu okupe ljude koji na taj način razvoj cijele Hrvatske, piše na njihovoj stranici. Kažu i kako će programsko djelovanje stranke Fokus biti usmjereno na smanjenje poreza i regulacija, smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji te na prilagodbu klimatskim promjenama.

Prema tome, četiri ključne mjere koje će biti u fokusu djelovanja stranke su: ukidanje poreza na dohodak, ukidanje poreza na reinvestiranu i zadržanu dobit, porez na isplaćenu dobit 15 posto, smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji za 20 posto te prilagodba klimatskim promjenama.

Iako su stranka centra i ne drže ni do lijevog ni desnog, što ih je vjerojatno u konačnici i dovelo do uspjeha, Stipić navodi kako su se oni pokazali kao autentični predstavnik liberalne opcije u Hrvatskoj.

‘Mogu se nadati i širenju utjecaja izvan županije’

“Očito su ih građani prepoznali, s obzirom da nisu kalkulirali svojim politikama i zagovaraju točno ono što bi klasični liberalizam trebao predstavljati, a čega u Hrvatskoj nema u onim strankama koje se vole nazivati liberalnima. Očito je i rad gradonačelnika Svete Nedelje, Darija Zurovca, prepoznat u cijeloj Zagrebačkoj županiji, s obzirom da su oni sada na vlasti u četiri grada i jednoj općini. Čak je i njihova kandidatkinja za županicu, Ana Bolšec, ostvarila zapaženi rezultat u prvom krugu. Iako nije upala u drugi krug, imala je dosta dobar rezultat. Tako da očekujem da se oni, ukoliko i dalje budu dobro radili u svojim lokalnim sredinama, pogotovo mislim na Samobor, koji je jedan od većih gradova u županiji, mogu nadati širenju utjecaja i izvan županije”, rekao je Tomislav Stipić.









Temeljne politike koje stranka Fokus svojim programom zagovara su manje porezno i regulatorno opterećenje, manje zaposlenih u državnoj administraciji uz podizanje efikasnosti, transparentnosti i uvođenje digitalizacije, ali i prilagodba klimatskim promjenama kroz koncept zelene ekonomije temeljene na inovacijama i ulaganjima u infrastrukturu.

‘Antipod Kožićevom načinu upravljanja’

Čini se kako su građani doista u njihovoj politici prepoznali nešto pozitivno, a Stipić ih, ako nastave kao do sada, vidi i kao dostojnu alternativu dosadašnjoj politici u gradovima oko Zagreba.

“U svakom slučaju, smatram da bi se u budućnosti Fokus mogao pozicionirati kao alternativa politici župana Stjepana Kožića, pogotovo po pitanju transparentnosti, budući su Zurovec i Nađi u Svetoj Nedelji napravili velike iskorake baš na tom području, a to je sve ono što Kožićeva administracija nije. Naime, on je mijenjao i partnere stranke samo da bi se održavao na vlasti. Vjerujem da će se u vremenu koje slijedi, u sljedeće četiri godine, Fokus uspjeti nametnuti, pa ja bih rekao, baš kao antipod Kožićevom načinu upravljanja”, zaključio je Stipić.