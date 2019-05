Flego će imati 4500 eura plaću mjesečno, plus dnevnice i ostale troškove

Autor: ZG/Dnevno.hr

Kakve plaće i beneficije očekuju europarlamentarce, među kojima je nakon posljednjih izbora i Valter Flego (IDS)? Kako piše Večernji list, oni će svakog mjeseca dobivati 8757 eura bruto plaće koja nakon oporezivanja u Belgiji iznosi točno 6800 eura, a nakon što ih i Hrvatska dodatno oporezuje i to po najvišoj stopi, ostane im oko 4500 eura. No to je gola plaća. U taj iznos nije uračunata i dnevnica koja iznosi 320 eura, a čime se pokriva trošak smještaja u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu, gdje se održavaju plenarne sjednice. No ne i prijevoz do Belgije koji se plaća posebno. Svaki od zastupnika ima i 24 tisuće eura mjesečno za asistente i 4200 eura za ured u domovini i troškove tog ureda, piše Večernji.

Isto tako, imaju pravo i na povrat novca za putovanja vezana za parlamentarne sastanke u maksimalnom iznosu do 4454 eura godišnje, zatim mogućnost korištenja službenih vozila EU parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu te imaju pravo na povrat dvije trećine medicinskih troškova, piše Večernji.