FILIPOVIĆ INSTALIRAN NA JOŠ JEDNU VAŽNU POZICIJU! Plenkovićevi kadrovi potpuno dominiraju: Pogledajte koliko im je trajao sastanak

Autor: Iva Međugorac

Ovih je dana održana konstituirajuća sjednica Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, a naš sugovornik Marijan Kos iz zagrebačkog HDZ-a tvrdi kako je to tijelo koje se nikada niti neće sastati u cijelosti. No, bez obzira na to na ovom sastanku podijeljene su pozicije, a novi saziv ujedno ima i jednog izvršnog tajnika više. Naime, tajnik zagrebačke organizacije je bivši ministar Marko Pavić, na poziciji rizničara nalazi se Vlado Iviček dok su na poziciji izvršnih tajnika Josip Jelić te Nino Karamatić koji je zadužen za analitiku.

U predsjedništvo GO HDZ-a Zagreb kooptiran je Davor Filipović, novi član Nadzornog odbora INA-e kojega je očigledno premijer Andrej Plenković snažno prigrlio, iako na nedavno održanim lokalnim izborima nije uspio postati prvi čovjek Zagreba, niti je uspio ući u drugi krug izbora.

Kako tvrde upućeni, Plenković doista sve otvorenije pokazuje simpatije prema doktoru Filipoviću koji ga je prije svega kupio svojom lojalnošću.

U njemu predsjednik Vlade vidi novi, mladi perspektivni kadar i to ujedno i jest smjer u kojem on kani pomlađivati kako svoju stranku, tako i svoju Vladu te širi tim suradnika. Uz Filipovića važnu ulogu u zagrebačkom HDZ-u imaju Plenkovićevi ministri Josip Aladrović i Nikolina Brnjac, a tu je dakako i čelni čovjek organizacije doktor Mislav Herman. No, znajući za to da je i Pavić na poziciji stranačkog tajnika posve je jasno da je Plenković sa svojim kadrovima u potpunosti ovladao zagrebačkim HDZ-om.

Upitno je međutim u kojoj je to mjeri dobro za daljnji razvoj stranke u glavnom gradu, gdje ih je nedavno ozbiljno poljuljao odlazak u opozicijske redove pa se sada od šefa Hermana i ostalog rukovodstva zagrebačke organizacije među članstvom očekuju značajni iskoraci i konkretne reforme koje će se doduše teško realizirati sastancima poput ovog posljednjeg koji je trajao od 17;30 do 17:50.