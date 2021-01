FEJS GORI ZBOG NOVE STANKOVIĆEVE GOŠĆE: ‘Nije mi jasno po kojem kriteriju ona gostuje u emisiji’

Na vrući stolac preko puta Aleksandra Stankovića kao gošća njegove emisije Nedjeljom u 2 sjesti će SDP-ova gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. ”Što i kako”, pitanja su kojima je na društvenim mrežama najavljena ovotjedna Stankovićeva gošća, a sama najava njenog gostovanja izazvala je mnoštvo komentara.

“‘Pitajte zašto za takve funkcije nije potreban psiho test. Ona i danas pozdravlja s drugovi i drugarice, rat još traje i njezina zabrana drugoj djeci izlazak na led. Znam da političari moraju stvarati osjećaj straha zbog radi samih sebe, ali rat je davno gotov, a djeca su sva ista’, ‘Jao’, ‘Plakaterka’, ‘Pitaj ju Aco, zašto su joj najbliži suradnici nacionalisti s dna kace i proustaški orijentirani kao npr. brkati direktor Vodovoda?’ ‘Nije mi jasno po kojem kriteriju ona gostuje u emisiji'”, neki su od komentara ispod objave, no ima i komentatora koji u potpunosti razumiju njeno gostovanje.

“Trn u oku lokalnom HDZ-u. Vidi se i po organiziranim komentarima. Čudo da se ovi HDZ-ovci nisu javljali kad je njihov HDZ zajedno s Mađarima nakon 100 godina rada zatvorio rafineriju nafte u Sisku. Kako netko uopće može podržavati HDZ tu dokazano najkorumpiraniju političku stranku u povijesti Hrvatske?”.

Inače, Ikić Baniček posljednji se puta u javnom prostoru spominjala prije nekoliko dana zbog plakata s porukama ‘Uspjeli smo! Siščani će imati pravo na 100% državne obnove’ i ‘Sisak je 100 % Hrvatska’ koji su osvanuli u njenom gradu. Na te plakate promptno su reagirali HDZ-ovci tvrdeći da se radi o njenoj predizbornoj kampanji te da su plakati financirani iz gradskog proračuna, nedugo potom potez je diskretno osudila saborska zastupnica socijaldemokrata Sabina Glasovac ističući kako će SDP pokriti troškove spornih plakata. Nije međutim ovaj posljednji put jedini zbog kojeg se Ikić Baniček provlačila novinskim stupcima, svojedobno se njenim radnjama bavila ekipa RTL-ove Potrage koja je progovorila o sumnjivim radnjama vezanim uz gradski proračun. Te su prigode objavljene prepiske u kojima uz gradonačelnicu sudjeluju i svi njeni pročelnici, a u toj se pak prepisci dogovaraju metode kojima se frizira gradski proračun.

“U 2020. godini realni prihodi koje možemo očekivati od komunalne naknade su 56 milijuna, mi smo prikazali da ćemo dobiti 71.513,926 kuna. A trošimo 93.908.205, odnosno potrošili bismo 38 milijuna kuna koje nemamo”, dio je maila u čijem posjedu je ekipa RTL-ove “Potrage. U objavljenom mailu vidljivo je da je među njegovim primateljima navedena gradonačelničina adresa, međutim, nije vidljiv njezin mogući odgovor, kao i sadržaj dopisa. Zanimljivo, sisačka oporba je i prije no što je mail dopsio u javni prostor znala da će se proračun prikazati te da će se i vijećnicima, ali i građanima, servirati napuhani iznosi. Tako se to navodno odavno radi, no dokaza u ovakvom obliku dosad nije bilo. Novinarska ekipa provjerila je i jesu li iznosi iz spornog maila doista zaživjeli u prijedlogu proračunskih prihoda, pa je potvrđeno kako su planirani prihodi 75 milijuna, nešto viši od onoga planiranog u mailu, a iznos se napuhao za dodatnih 3,5 milijuna kuna. Evidetno je da je dogovor o friziranju stvaran. Iznosi su nerealni, a to je jasno i iz proračuna za ovu godinu.









“U šest mjeseci 30 milijuna kuna? Dakle, nije realno da će se napuniti 75 ako je oko 30 milijuna realizirano u prvih šest mjeseci. Taman da malo i bolja bude druga polovina godine, to je, ajde, 65 milijuna, no neće biti 75 milijuna”, komentirao je vijećnik Darijan Vlahov. Jedna od sudionica maila je i pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Mužek koja na ovu temu nije imala komentara. Jedno se vrijeme govorilo kako će Ikić Baniček biti jedna od glavnih protagonistica predsjedničke kampanje Zo9rana Milanovića, no nakon što se o njoj počelo progovarati u kontekstu afera tadašnji predsjednički kandidat od svoje donedavne stranačke kolegice promtno se distancirao. I dobro da jest, jer baš negdje usred kampanje u medijima se proširila priča o lokalnim hokejaškim klubovima radi čega je u središte pažnje dospio gradonačelničin suprug Darko Baničeg, kojega se jedno vrijeme po sisačkom kraju opisivalo kao vladara iz sjene, doduše sve se to može pripisati i lokalnim tra<čevima, no u tom kontekstu Baničeka su spominjali i oporbeni gradski vijećnici. Spominjana je pak sama Ikić Baniček zbog konflikata s predstavnicima sisačkog ogranka Matice hrvatske koji su tvrdili da ih je protjerala iz njihova prostora, sukobljavala se gradonačelnica i sa lokalnim HDZ-ovcima tijekom Dana bvranitelja kada je je sisački SDP predvođen gradonačelnicom, odbio dodijeliti počasne plakete generalima, Janku Bobetku i Đuri Brodarcu. Burna reakacija vijećnice, Vesne Štengl, nije tada urodila plodom, pa do danas nije odgovoreno, jesu li generali Bobetko i Brodarac ostali bez plaketa iz političkih razloga? Konfliktna Ikić Baniček, svojedobno je drsko ispreskakala i zagrebačkog gradonačelnika, Milana Bandića. Ništa od toga ovoj SDP-ovki nije naštetilo, dapače ona je danas jedna od najprepoznatljivijih članica svoje stranke u kojoj uživa veliko poštovanje.