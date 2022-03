FATALNA HDZ-ovka PREKO KOJE IDU NA PLENKOVIĆA! Žena koja godinama diže prašinu u stranci i Vladi

Autor: Iva Međugorac

Sve se otvorenije po kuloarima priča da bi nakon Zvonimira Frke Petešića i Tomislava Ćorića, u novu aferu mogla upasti premijerova suradnica Tena Mišetić, kojoj osvetu sprema bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac. Naime, kako tvrde upućeni, cilj je da se diskreditira Mišetić, a kada se diskreditira nju tada za njom ide i premijer Plenković.

”Postoji komunikacija između Plenkovića i Rimac, a postoje i razgovori između Rimac i Mišetić, Rimac po svemu sudeći nečime raspolaže, i to nešto sada namjerava iskoristiti pošto joj se bliži podizanje optužnice. Preko Ćorića idu do Mišetić, a onda i do Plenkovića. Zato Plenković brani Ćorića jer strahuje od toga da u probleme ne uvuče i njega”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te napominje da je u Vladi zavladala neviđena panika, posebice kada se zna da je Ružica Njavro iz ministarstva poljoprivrede po zagovoru Josipe RImac kontaktirala Mišetić na temu Uredbe o zakupu šumskog zemljišta koju su ona i Njavro kanile izmijeniti kako bi pogodovale poduzetnicima Josipu Ravliću i Anti Sladiću, koji se bave stočarstvom, a koji su zagovarali izmjene uredbi, s ciljem da se smanji broj grla stoke neophodan za dobivanje državnog zemljišta, a tu je jasno i neizostavan porast poticaja.

Što je Tena Mišetić nakon tog poziva učinila javnost vjerojatno nikada neće detaljno saznati, jer je istraga protiv Rimac prekinuta baš kada je u jednom od razgovora koji su snimani spomenuta Tena. U svakom je slučaju indikativno da se zamjenicu šefa premijerova ureda kontaktira kako bi se odnijela neka odluka ili uredb koja je u proceduri.

‘Strah i trepet Vlade’

Postavlja se pitanje od kuda Teni Mišetić tolika moć da je njima dvjema uopće palo na pamet da bi se preko nje moglo nešto progurati. Jedno je to od pitanja na koje bi osvetnički raspoložena Rimac navodno mogla dati odgovor i prije no što se misli. Inače, nije tajna da je Mišetić kćerka Ivana Mišetića i Ariane Bazale Mišetić. Njen otac bivši je direktor CA, a danas radi u Atlantic grupi Emila Tedeschkija, dok je majka najveći dio karijere izgradila u HT-u. Inače je Tena Mišetić rođena 1988.godine u Splitu, školovala se na ZŠEM-u, a prvu suradnju s Plenkovićem ostvarila je kao stažistica, a onda i kao Plenkovićeva asistentica u Bruxellesu. Plenković je nakon što je postao premijer imenuje Božinovićevom zamjenicom, pošto je on u to doba bio šef premijerova kabineta, a ona na toj poziciji ostaje do danas, iako su se u međuvremenu promijenile i Vlade i ministri i pozicije.

“Tena Mišetić, strah i trepet hrvatske Vlade, nosi kratke haljinice, ali traži maksimalnu poslušnost. Osoba koja je u HDZ zadužena da zastupa hrvatske građane na sastancima s kancelarkom Angelom Merkel, ali Tena i svojim bičem postrojava ministre, naređuje u ime državnog vrha i srozava ugled hrvatskih institucija svojim mazohističkim izljevima raspoloženja, uvodi strahovladu u ime Premijera, pod utjecajem njenih čari. Na svim sastancima s Knightheadom, naravno nazočna je neizostavna Tena Mišetić, kad god dođu ili se pojave u Vladu”, pisao je svojedobno na svojim blogovima Ivica Todorić u jeku afere Borg, vulgarno prozivajući Plenkovićevu savjetnicu. I u svojim iskazima Uskoku bivša ministrica Dalić potvrdila je da je Mišetić sudjelovala na sastancima oko Agrokora, no bez obzira na sva saznanja, ona je bila i ostala desna ruka premijera Plenkovića i jedna od HDZ-ovih uzdanica. Hoće li je u nevolje uvući bivša stranačka kolegica Josipa Rimac ostaje za vidjeti.