EVO U ČEMU JE ZAMKA! Zašto zaista Plenković odbija zahtjeve štrajkaša?

Tvrdoglav poput mazge, premijer Andrej Plenković ne odustaje od svojih stajališta kada je u pitanju štrajk prosvjetara. Ovih je dana pred sindikate stavio ponudu s povišicom od 10,4 posto, na koju prosvjetari ne pristaju, njihov je krajnji cilj povećanje koeficijenta i stoga ne prihvaćaju niti jednu drugu opciju kao kompromis. Istovremeno, Plenković, Aladrović i Marić ponavljaju kako koeficijent uopće nije tema kojom se oni bave. Kako je Plenković nedavno objasnio svekolikom pučanstvu koeficijenti se mijenjaju jednostranim vladinim aktom, a obrazovni sindikati nisu jedini koji su nezadovoljni koeficijentima. I tu zapravo i leži razlog radi kojega šef Vlade ne pristaje na sindikalne zahtjeve, popusti li pred prosvjetarima, na njegova vrata mogli bi zakucati i ostali koeficijentima nezadovoljni djelatnici javnih službi. U izbornoj godini, u godini u kojoj Hrvatska predsjeda EU, premijeru takve muke nisu potrebne, stav je to njemu bliskih kadrova, koji misle da bi profesori i učitelji trebali pristati na ono što im se nudi.

A što je to zapravo šef Vlade stavio pred sindikate? Umjesto 450 milijuna kuna, koliko se ukupno traži da bi se prosvjetari doveli u ravnopravan položaj s ostalim djelatnicima javnog sektora, ponudio je linearno povećanje svima u istom tom javnom sektoru, što je svojevrsna zamka koja će opet u pat poziciju dovesti prosvjetare, koji će u tom slučaju još više zaostajati, dok će se istovremeno za tu mjeru u proračunu morati iznaći dodatnih 1.2 milijarde kuna. S povišicom od 10,4 posto prosječna učiteljska plaća do konca naredne godine porasla bi za oko 740 kuna, dakle s trenutne 7135 kune na 7877 kuna, nastavnicima i učiteljima Plenković je time u narednih godinu dana zajamčio rast plaća od minimalno četiri posto povrh povećanja od 6,12 posto, koliko bi trebali dobiti u tri intervala također iduće godine, ali to je stavka koja se ne odnosi samo na profesore i učitelje, već na sve službenike. Kada bi Plenković pristao na sindikalne zahtjeve i promijenio koeficijent tada bi povišica iznosila 12,25 posto pa bi prosječna plaća rasla za 874 kuna. odnosno sa postojećih 7135 kuna na 8009 kn. drugim riječima razlika je u svega 134 kune. No, riječ je tvrde izvori o razlici koja bi mogla prerasti u daleko veći problem, dignu li se na noge svi oni nezadovoljni koeficijentima.