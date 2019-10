EVO TKO VAM KROJI SUDBINU! PRECIZNI PODACI OTKRIVAJU: Tko su HDZ-ovi i SDP-ovi glasači?

Istraživanje Cro Demoskopa za RTL koje je provedeno početkom listopada, pokazalo je da šef HDZ-a Andrej Plenković bilježi potporu od 27,4 posto, dok Bernardićev SDP podupire 24,3 posto ispitanika. Temeljem ovog istraživanja, po sociodemografskim obilježjima provedena je i dublja analiza toga kako bi izgledao tipičan glasač, ili glasačica dviju najvećih stranak u državi. Tipičan birač, odnosno biračica HDz-a bila bi žena iz Dalmacije, starije od 70 godina koja nie završila niti osnovnu školu, a koja se svjetonazorski svrstava u desni centar. Kada je o SDP-u riječ bila bi to također žena starije od 70 godina, ali iz Istre ili Primorja koja je završila fakultet i deklarira se ljevičarkom. Vladajući HDZ, zaninmljivo ima veću potporu među ženama nego li među muškarcima, pa tako Plenkovićev HDz podržava 27,5 posto žena, dok među muškarcima potpora pada na 27,2 posto. U SDP-u pak žene donose potporu od 26,3 posto, a muškarci 22,5 posto.

HDZ ima najveću potporu među populacijom starijom od 70 godina u kojoj ga podržava 33,3 posto ispitanika, slijede oni od 60 do 69 godina s potporom od 29,3 posto i pedesetogodišnjaci s podrškom od 27,7 posto. Među mladima od 18 do 29 godina podržava ih 27 posto, a najmanji rejting imaju meu tridesetogodišnjacima i 40-godišnjacima- 23,4 i 22,1 posto. SDP najveći potporu ima u skupini starijoj od 70 godina, tu govorimo o 32,2 posto, a među šezdesetogodišnjacima 31,9 posto. Potom slijede oni od 50 do 59 godine gdje im je rejting 25,4 posto, a 21,5 posto imaju među tridesetogodišnjacima. Najmanju podršku bilježu među najmlađima, onima između 18 i 29 godine 19,8 posto, ali i u skupini od 40 do 49 godina gdje im je podrška 21,5 posto. 0 posto. Osobe bez obrazovana najveću potporu daju HDZ-u, riječ je o 62,5 posto potpore, kod onih s osnovnom školom potpora je 40,8 posto, za vladajuću stranku glasalo bi 23,4 posto olsoba sa završenom srednjom školom te 22 posto visokoobrazovanih. Sdp pak podržava 29,7 posto visokoobraovanih birača, a najmanu potporu imaju među osobama sa završenom srednjom školom, ona inosi 26,3 posto, 15,6 posto ispitanika s osnovnom školom daje potporu najvećoj oporbenoj stranci, a među onima bez škole ne podržava ih nitko. U Dalmaciji s 38,8 posto te u Slavoniji sa 35,4 posto prevladava HDZ-ovo biračko tijelo. Birači iz središnje i gorske Hrvatske podupiru ih s 35,3 posto, u sjevernoj Hrvatskoj potpora im je 23,3 posto, a u Zagrebu i županiji 18,4 posto, najmanje ih podržava stanovništvo Istre i Primorja – 11,5 posto. SDP pak u Istri i Primorju podupire 42,6 posto ispitanika, s potporom od 30 posto tu je i sjeverozapadna Hrvatska, a rejting od 25,7 posto imaju u zagrebačkoj regiji. U Slavoniji im je potpora 23,1, a u Dalmaciji 17,2 posto dokim je u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj potpora samo 11,8 posto birača.