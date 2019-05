Evo što kaže ministrica Divjak o naglim odlascima prosvjetara iz škola

Autor: Hina

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da ne želi spekulirati je li velik broj odlazaka nastavnika iz škola u ovoj godini povezan s otkrivanjem niza lažnih diploma, no ističe da svi koji znaju da su razlog za to nevažeće diplome, to moraju i prijaviti

Ministrica Blaženka Divjak kaže kako je istina da je skok u odnosu na prošlu godinu dramatičan, no smatra da tim podacima uvijek treba pristupiti s dozom opreza. “Svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti, ako ravnatelj škole sumnja, mora to prijaviti, kao i ako se vrati informacija da su diplome koje su poslane na provjeru nevjerodostojne”, rekla je.

“Zato nam je važno da malo maknemo fokus sa sustava obrazovanja, tu će se sve stvari provesti do kraja i svi ovakvi lažnjaci bit će na čistini i procesuirani. Problem je da sada i ostali sustavi trebaju jednako tako raditi da se ne dogodi da netko ima lažnu diplomu i da se zaposli negdje druge”, ustvrdila je, dodavši da će uskoro imati podatke o još nekim diplomama koje se obrađuju.

Ministrica ne smatra da je i inače broj odlazaka iz sustava zabrinjavajući jer Hrvatska prema europskim statistikama s obzirom na broj učenika imamo dosta povoljan broj nastavnika i učitelja. “Nas više brine struktura, jasno je da imamo možda višak nastavnika i učitelja za neka područja, a za matematiku, fiziku, prirodoslovlje manjak te tu moramo jako puno raditi, prije svega na upisima na te fakultete”, napomenula je.

Upitana je li i u redu da se troši proračunski novac na medijsku kampanju usmjerenu protiv referenduma o mirovinskoj reformi, odnosno na spotove Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Divjak je rekla kako ne može reći troši li se proračunski novac jer u to nema uvida, niti je gledala i analizirala te televizijske spotove.

Za europske projekte morate osigurati vidljivost, pa je u tom kontekstu to normalno, no je li novac iz europskih ili proračunskih sredstava i zašto je kampanja krenula baš sada morate pitati one koji su u to uključeni, to su pitanja za ministra Pavića, rekla je.

Po njezinim riječima, sadržaj spotova, poput informacije da će građani zbog referenduma izgubiti 45 milijardi kuna, uvijek je provjerljiv, odnosno može se vidjeti krši li pojedine propise.

Divjak kaže kako sindikati imaju legitimno pravo na referendum, no i kako su reforme često bolne. “Mi smo država koja vrlo teško provodi reforme i zato jer se puno partikularnih interesa često teško dovede na čistac, teško se nađe suglasje”, ustvrdila je.