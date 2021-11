EVO I BANOŽIĆA! S Milanovićem nije u sukobu, barem tako kaže!? ‘Žao mi je što vojska gleda takve stvari’

Autor: Dnevno.hr

Zoran Milanović i Andrej Plenković rekli su svoje na konferencijama za medije nakon sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, a ministar obrane Mario Banožić dočekao je red da iznese svoje mišljenje u središnjem Dnevniku HRT-a.

Počeo je s jučerašnjim, pripremnim sastankom koji su članovi vlade imali s “relevantnim osobama koje mogu govoriti o stanju u Hrvatskoj vojsci” pa je rekao kako su “detektirali prioritete temeljem kojih će se dalje ulagati”.

Naglasio je kako vojska u tome premijera i Vlade. “To je vidljivo iz samog proračuna koji se bitno unaprijedio u odnosu na referentno razdoblje koje Milanović ne voli spominjati, kada je on bio premijer i kada su najniža sredstva ulagana u vojsku” izjavio je.

Hrvatska vojska ne treba gledati ovakve stvari

Zanimljivo, svoj odnos s Milanovićem ne bi nazvao sukobom.

“Naravno da Hrvatska vojska ne treba gledati ovakve stvari, zato sam to pokušao u ovih godinu dana riješiti kroz sastanke, ali nakon nezakonitog imenovanja zapovjednika Počasno-zaštitne bojne Ured predsjednika je to odlučio komunicirati u javnosti, držim da to nije dobro”, rekao je Banožić.

Prokomentirao je i stan koji mu je dodijeljen na korištenje u centru Zagreba, a u kojem je prema pisanju Nacionala uloženo čak 200.000 kuna.

“Ti stanovi se daju temeljem uredbe iz 2013., znači nije je donijela ova Vlada. Ja kao tadašnji ministar državne imovine niti na jedan način nisam odlučivao na koji će se način stan uređivati niti sam ikad izdao takav zahtjev. Iznos koji se spominje u novinama je potpuno netočan, ja očekujem da objave demanti već ujutro jer smo jasno ukazali na činjenicu da to nije istina”, rekao je.