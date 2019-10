EVO DOKAZA! PLENKOVIĆ OPSTRUIRA KOLINDU! Ekspert otkrio ono o čemu svi šute

”Nitko me ne može uvjeriti da premijer Andrej Plenković namjerno ne opstruira predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. On je sve samo ne neinteligentan”, stav je to političkog analitičara Igora Peternela, koji za tu intrigantnu tezu nudi niz argumenata. ”A Americi njegov ministar natače veseloj predsjednici, neki dan su ‘slučajno’ novinarima podijelili krive papire, a danas u stožer imenuju u javnosti megapopularnog i simpatičnog glavnog drzavnog inspektora Andriju Mikulića!

Time otvore sukob interesa šefa neovisne institucije u kampanji”, analizira naš sugovornik dodajući ironično da se očekuju i nove aktivnosti primjerice da bivšeg ministra Lovru Kuščevića stave za glasnogovornika stožera. ”Ili bolje kao kontrolora prikupljenih potpisa”, šali se Peternel te podsjeća da ovo ne bi bio prvi put da HDZ opstruira svoje predsjedničke kandidate. ”Imali smo dosta situacija u kojima je HDZ svoje kandidate podržavao s figom u džepu, sjetite se Jadranke Kosor koja i dan danas priča da je bivši premijer Ivo Sanader sve dogovorio sa Stipom Mesićem, imate i Andriju Hebranga koji je samo nominalno imao podršku za predsjedničku kandidaturu, o Graniću sve znate. HDz je do sada samo dva puta podržao svoje predsjedničke kandidate, bilo je to u slučaju Franje Tuđmana, ali i na prošlim izborima u slučaju Kolinde Grabar-Kitarović”, objašnjava analitičar dodajući da bi Plenkoviću daleko bolje na Pantovčaku sjeo Zoran Milanović, nego li aktualna predsjednica.

On bi imao puno ugodniji život kada bi Milanović postao predsjednik i konsolidirao ljevicu, Plenković bi se tada dodvoravao desnom centru pričajući o opasnosti od toga što je SDP ojačao poziciju te bi se kao takav opet mogao vratiti na vlast. Time bi zapravo znatno jednostavnije jačao vlastitu poziciju, nego li s Grabar-Kitarović kojoj bi to bio posljednji mandat na čelu države, ona nema što izgubiti, teško bi je kontrolirao, ali Plenković svakako ima tešku poziciju, čak i ako ona izgubi izbore. No, u tom slučaju moći će se vaditi na to da joj nije bilo pomoći da je loša i kompromitirana, a taj dio posla mogao bi odraditi HDZ-ov stroj PR-ovaca preko njima još uvijek lojalnih medija, a osim toga drugi bi mu argument mogao biti i taj da ona ni prvi put nije bila njegov izbor, već da je pripadala strukturama s kojima on nije imao veze”, zaključuje Peternel.