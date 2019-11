EVO DOKAZA O VELIKOJ PREVARI! Nitko ovo nije primijetio! Vrdoljak i Plenković degutantno su vas obmanuli

Trgovačka koalicija HDZ-a i HNS-a ide dalje, dogovor je to koji je pao u tjednu na izmaku, a od samoprozvanog spasitelja hrvatskog školstva Ivan Vrdoljak promakao se u spasitelja Plenkovićeve vlade i pozicije, premda je upravo ovaj dvojac zaslužan za top što Hrvatska otkako oni vladaju državom neprestano stoji na mjestu te se bavi političkoj situacijom, koja se upravo zbog njih dvojice svako malo proglašava izvanrednom. No, upravo je to izvanredno političko stanje lažni dojam na kojem i Plenković i Vrdoljak grade svoje karijere i opstaju na pozicijama.

Krize nema niti će je biti, sve je to dio igrokaza koji se servira naciji, jer kada nema kruha, daj naciji igara, to je stara mantra, na kojoj domaća politika počiva. Kad ne ucjenjuje Vrdoljak, ucjenjuje Pupovac, Bandić ili netko treći, no to javno reketarenje samo je farsa, jer Plenković je taj koji udovoljava i koji će do kraja mandata udovokjavati, iz jednostavnog razloga – druga opcija ne postoji, ukoliko misli vladati. Sve ovo vrijeme u kojem se oni prepucavaju, mi se bavimo njima, pa tako nitko niti ne postavlja pitanje napretka.

Glavna zvijezda posljednjeg igrokaza Vrdoljak, šef je stranke koja se profilira po izdajama. Prvo su HNS-ovci izdali svoje birače, onoga časa kada su ušli u koaliciju s HDZ-om, premda su se sabornice domogli zahvaljujući Zoranu Milanoviću i njegovoj listi, sada se pak Vrdoljak u posljednjem valu sukoba na sceni održao izdajom prosvjetnih radnika koji su u štrajku, bezočno obmanjujući javnost da je njemu i njegovima silno stalo do reformi i obrazovanja.

Da priča bude aspurdna Vrdoljak ove krucijalne poteze vuče s pozicije šefa stranke čiji je rejting manji od dva posto, a do kuda seže njihova laž i obmana vidljivo je baš na štrajku prosvjetara. Naime, HDZ je još početkom listipada nudio povećanje koeficijenata za prosvjetare od dva posto, što je HNS odbio prijeteći izlaskom iz Vlade i inzistirajući na šest posto, sada kada je kruza došla do usijanja HDZ je pred Vrdoljakove pulene stavio istu ponudu, a HNS je prihvatio.

Vrdoljak je dakle spasio Plenkovićevu vladu, obmanuo i iskoristio profesore i hrvatsku javnost, a vrlo je izgledno da za to neće snositi nikakve posljedice.