‘EVO ANEGDOTE KAKO ŠTEDI PULJAK KA ČOVIK’ Kerum sasjekao bivšeg gradonačelnika: ‘On je pravi Škiljo iz Zagvozda, ide okolo i prosi, a pun je ka brod’

Autor: Dnevno.hr

Željko Kerum prokomentirao je stanje u Splitu te opleo po svojim suparnicima. Za Puljaka je rekao da je cijela njegova godina je jedan veliki promašaj, gubljenje vremena – smućkaj pa prolij.

“Posvađao je cijeli grad, nije ništa radio, samo je okolo kukao i plakao. Bavio se sitnim stvarima i osvetama. Još ne mogu virovat kako su potirali s posla čistačicu s invaliditetom, majku dvoje djece. Kakav je to čovik?! Deset mjeseci maše s idejnim rješenjem za vrtić, a ja sam u prva tri mjeseca napravio šest vrtića i na jesen upisao svu dicu! A tad je Split imao više stanovnika nego danas! Vidite li vi uopće promjenu otkad nema Puljka? Sve funkcionira i nitko ni ne primjećuje da je dao ostavku. Možda je to najbolja ocjena njegova rada. Meni je jasno kao dan čega se on želi dočepat priko leđa Splita. Prvo Zagreba, a onda Bruxellesa. Ka onaj Kolakušić, kad je upa u Europski parlament – nesta je. Gricka eure, a na svoj narod je zaboravija”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Izmišljena anketa iz Zagreba

“Da je častan, dao bi ostavku, ne bi vukao grad u nove izbore. Pitanje je što je to on uveo i koji će biti dugoročni rezultat toga. Je li uvođenje reda asfaltiranje dijela Istočne obale i nakon toga traženje ponovnog povjerenja građana s pričom: kad se vratimo na vlast, srušit ćemo to što smo asfaltirali i staviti kamen? Da s kim se oni rugaju? To je čovjek koji je došao na funkciju željan svega, pa on ne izlazi iz službenog Passata, skoro pa i da na WC ide s njim”.

Na upit je li Đogaš uspio ugroziti Puljka Kerum je poručio: “Iz Zagreba su plasirali izmišljenu anketu koju je platio Ivica Puljak i naravno da je on prvi! Bivši kolege su mu omogućili ogroman novac za političko djelovanje, preko šest milijuna kuna do sada, zato i može plasirat lažne ankete, a oni jadni nemaju ni za kampanju. Sve ih je preveslao, a glumi moralista. Da smo je platili vi ili ja, bili bi mi prvi, tako se to radi. Nameće se teza da Splićani moraju birati između doktora za svemir i doktora za spavanje, a to nije točno! Zorana Đogaša se ne bojim, on ni ne zna u šta je krenuo. Spomenu mu onu teracu, a on se cili pogubi”.

Poručio je da je on iskusan političar te da njega ne mogu izbacit iz takta kao, recimo, Vicu s doktoratom ili Đogaša s teracom.

“Ja na sve imam odgovor. Prozivaju me ljudi koji su samo od političkog djelovanja uzeli više od šest milijuna kuna, a nisu nikad nikome s tim sredstvima pomogli, nego još i žicaju da im građani uplaćuju! Za šta skupljaju, oće li otvorit banku? Puni su love, a izglasali su da se zaduži Grad. Što nisu Gradu oni posudili lovu? Puljak je pravi Škiljo iz Zagvozda, ide okolo i prosi, a pun je ka brod. Privarija je jadnog Jakova Prkića i ekipu, oni su mu tu lovu i zaradili. Sad oni nemaju za kampanju, a on milijun kuna godišnje plus plaća od Grada, plaća od Sabora od žene mu, ko zna koje sve naknade, i kaže: “Ljudi, uplatite mi još, moran u kampanju.” Pa di to ima! Kako štedi Puljak ka čovik, evo jedna anegdota: doša je u “Dolcemaniju” kupit kolač, pita pošto, kažu mu trideset kuna. A on uzme onaj najjeftiniji od petnaest kuna, bez nadjeva. I još plati satom, da ne bi da manču. A ne zna da ga ja gledan. Sidi na milijunima koje je dobio od države, a škrtari na kolaču. Šta više triba znat? A e, u godinu dana kad je bija gradonačelnik potpisa je dvista znanstvenih radova, a, recimo, Ivan Đikić 56 radova, svako može provjerit na Crosbi. Kad je stiga, spava li? A za svaki kapne 500 eura. Voli sredstva, je l’ tako?”, rekao je.