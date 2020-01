Eurozastupnica zaprijetila Plenkoviću zbog postupanja s migrantima: ‘Ne može biti članstva u Schengenu ako se ne zaustavi takva situacija’

Premijer Andrej Plenković danas je zastupnicima u Europskom parlamentu predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Nazočna je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je pozitivno govorila o Hrvatskoj i Plenkoviću, no nije sve prošlo idilično.

Osim zastupnika Živog zida Ivana Sinčića, koji je u raspravi rekao da se Plenković ne ponaša kao državnik ni premijer, nego sitni prevarant, kritika je stigla i od Malin Björk, švedske zastupnice iz kluba Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice, i to zbog odnosa prema migrantima. – Vaše predsjedništvo kaže da se želite usredotočiti na vladavinu prava i humano upravljanje migracijama. Osobno sam, nakon što pročitala izvješća, otišla na područja koja ste spomenuli na sjeveru Bosne i na jugu Hrvatske. Vidjeli smo 10.000 nezakonitih povrataka 2018. godine i 25.000 2019. – rekla je Björk.

“There can be no Schengen membership for Croatia unless the situation stops!” @MalinBjork_EU takes Croatian PM to task over the inhumane situation she witnessed at the borders last month.

She also denounced a right-wing Croatian MEP who’d accused her of “spreading” fake news ⤵️ pic.twitter.com/doUukm7YdB

