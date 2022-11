EUROPSKI TUŽITELJI STIŽU U JOŠ JEDAN RESOR? Kaos u kojeg se uključio Plenković: Pogodovalo se HDZ-ovim donatorima

Autor: Iva Međugorac

Poljoprivredni resor jedna je od najslabijih točaka premijera Andreja Plenkovića koji je na čelo toga ministarstva imenovao svoju stranačku kolegicu Mariju Vučković, koja je usput budi rečeno i sama svojedobno potvrdila svoje prijateljstvo s bivšom državnom tajnicom i Uskokovom optuženicom Josipom Rimac, što je tek jedna od točaka zbog kojih se među poljoprivrednicima, i djelatnicima ovoga resora problematizira aktualna ministrica, koja se u medijskom prostoru sve rjeđe pojavljuje. Oni koji poznaju omjere snaga u HDZ-u reći će da Vučković prvotno nije niti bila premijerov izbor za ministricu, ali da se za njeno imenovanje založio Dubrovačko-neretvanski ogranak vladajuće stranke u kojem je jedna od ključnih figura utjecajni Branko Bačić, radi čega se Plenković nije želio uvlačiti u dodatne polemike i radi čega i jest odustao od svojeg navodnog kandidata državnog tajnika Tugomira Majdaka.

Problemima nikad kraja

Početkom ove godine u Ministarstvu poljoprivrede odvijala se prava mala drama u koju se umiješao i sami Plenković koji nije ni pokušavao skriti nezadovoljstvo Strateškim planom za poljoprivredu zbog kojeg je našu zemlju kritizirala Europska komisija, i radi čega je dovedeno u pitanje povlačenje milijuna eura iz europske kase. Do svega toga došlo je nakon što je iz Europske komisije u Ministarstvo poljoprivrede još lani dostavljen dokument od 80-tak stranica na kojima se detaljno objašnjavaju manjci hrvatskog nacrta Strateškog plana, radi čega je Plenković od ministrice Vučković zahtijevao promjene na čelu tima kojega je zadužila za izradu Strateškog plana, radi čega je umjesto državnog tajnika Zdravka Tušeka izradu plana preuzeo upravo nesuđeni ministar Majdak.

Tu se problemi u ovom resoru nisu zaustavili, Vučković je i tijekom ljeta muku mučila sa svojim suradnicima, a naši sugovornici iz Ministarstva poljoprivrede progovaraju i o jednom kolegiju kojega je Vučković prekinula nakon što je na sastanku došlo do netrpeljivosti i nesuglasica. Prema jednoj od verzija priče dio suradnika s ministricom je polemizirao zbog toga što je neke od njih optužila za sabotažu, ali i za nerad zbog kojega je Vučković kritizirana i u dijelu medija, i u oporbi. Dok jedni u Ministarstvu i sada stoje iza teze da Vučković nije dorasla poziciji na kojoj se nalazi, drugi drže kako Vučković doista jest žrtva svojih nekompetentnih suradnika, radi čega se nerijetko nalazi na udaru javnosti. Istina je kako to nerijetko biva vjerojatno negdje u sredini, no ono što definitivno ne ide u prilog ministrici Vučković jest nezadovoljstvo poljoprivrednika o čemu je nedavno pisao i Nacional. Naime, međimurska tvrtka Vajda, Karlovačka mesna industrija- PPK i Mesna industrija braće Pivac iz Vrgorca zajedno su dobile više od deset posto od ukupnih sredstava koje su leni bila namijenjene za Mjeru 14, a za koju je isplaćeno 257 milijuna kuna, od čega je 33,5 milijuna kuna otišlo na račun tri tvrtke Pivac Grupe.





Takva preraspodjela novca iz spomenute mjere razočarala je poljoprivrednike koji smatraju da se radi o političkom pogodovanju ministrice Vučković i čelnih ljudi iz njenog resora pri čemu se problematizira i uloga ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane pri Ministarstvu poljoprivrede Zdravka Baraća. Ministarstvo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi samo su lani tvrtkama u sklopu Grupacije Pivac isplatile 33,5 milijuna kuna za Mjeru 14 u sklopu Fonda za ruralni razvoj što je ujedno rast od 27,5 milijuna kuna u odnosu na 2020.godinu. potez je problematičan i utoliko što financijska sredstva iz ove mjere nisu završila na računima kooperanata koji su nedavno podnijeli kaznenu prijavu protiv ministrice pošto smatraju da su oni kao vlasnici životinja zapravo i trebali dobiti ta sredstva iz europskih fondova.

Sada se pak među poljoprivrednicima koji nisu zadovoljni ovakvom preraspodjelom europskih milijuna progovara o tome kako je Vučković još uvijek na poziciji ministrice radi toga što su se za nju založila braća Pivac s kojima je bliska, što doduše valja uzeti s rezervom, jer je ministrica takve spekulacije ranije odbacivala, no s druge strane ne treba zaboraviti da su imućna vrgoračka braća Pivac donatori HDz-a na što ukazuju i nezadovoljni poljoprivrednici koji napominju da bi zbog svega ovakvog načina isplate sredstava iz Mjera 14 Hrvatsku mogla penalizirati Europska komisija. MInistrica Vučković obećala nam je više novca, a većinu je dala braći Pivac, govore nezadovoljni stočari koji podsjećaju da je Ministarstvo poljoprivrede već pod povećalom Ureda europskog javnog tužitelja pri čemu aludiraju i na bivšeg ministra Tolušića te napominju da postoji mogućnost da istraga europskog tužitelja neće stati samo na bivšem ministru, već da bi se oni mogli pozabaviti i raspodjelom sredstava iz Mjere 14 – Dobrobit životinja u svinjogojstvu.

O stanju u hrvatskoj poljoprivredi ovih su dana progovorili predstavnici udruge Hrvatski krški pašnjaci koji naglašavaju da je Hrvatska jedan od vodećih uvoznika hrane u cijeloj EU.

Veliki rast uvoza

”U devet mjeseci ove godine Hrvatska je u vanjskoj trgovini ostvarila povijesno najveći deficit – od 100 milijardi kuna. U čitavoj prošloj godini deficit je iznosio 80 milijardi kuna. Kada bismo deficit u prvih 9 mjeseci ove godine mjesečno uprosječen digli na čitavu godinu onda bi on iznosio nevjerojatnih oko 130 milijardi kuna. Takav dramatičan rast uvoza nema nijedna bivša socijalistička zemlja koja je ušla u EU, već naprotiv – na izvozu su se digli. U Hrvatskoj cvijeta uvoz jeftine i nekvalitetne hrane zahvaljujući podršci politike koja omogućava trgovačko-uvoznom lobiju abnormalno bogaćenje, dok domaće proizvođače ovakva politika sustavno uništava”, kažu u ovoj udruzi te dodaju da je Hrvatska od osamostaljenja zabilježila pad poljoprivredne proizvodnje sa 33 milijarde na 16 milijardi kuna.

”Od ukupno 3.1 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, prijavili smo samo 900 000 ha EK za izravna plaćanja, 400 milijuna eura uvezemo mesa(pretežno sumnjiva podrijetla), a naši proizvođači muku muče da prodaju domaće meso, godišnje uvezemo preko 100 000 teladi, broj svinja je pao sa 2 milijuna na 500 000, proizvodnja mlijeka je pala sa 900 milijuna na 300 milijuna litara, ugašeno je preko 30 000 gospodarstava samo u sektoru mliječnog gospodarstva, 90% inputa predstavlja strani proizvod, 0,5%(podobnih) dobiva 1/3 ukupnih potpora u RH, 97% svih poljoprivrednika su mali i mikro a mjere se daju velikima, 89% poljoprivrednika ima manje od 10 krava”, nabrajaju u Hrvatskim krškim pašnjacima poražavajuće podatke o domaćoj poljoprivredi, a pri tome podsjećaju da je naša zemlja jedna od najsiromašnijih zemalja članica EU u kojoj je većina mjera prilagođena uvoznom lobiju i uskoj interesnoj skupini. Pri tome kažu, postoje i štetne uredbe i pravilnici koji blokiraju opstojnost i bilo kakav razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje.

”Bez promjene politike uvoza, poticanje domaće poljoprivredne proizvodnje nema nikakvog smisla.Trebamo zakonom regulirati i ograničiti uvoz, a uvoziti ponajprije deficitarne proizvode, a domaći proizvod treba uzeti kao prioriret i osigurati mu plasman na domaće, hrvatsko tržište”, zaključuju u ovoj udruzi.









Upit o ovom slučaju proslijedili smo i ministrici Vučković čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.