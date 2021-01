EUROPARLAMENTARAC POKRENUO REZOLUCIJU ZA POMOĆ: Flego o potresom pogođenom području

Na dnevnom redu Europskog parlamenta u ponedjeljak se našla i rezoluciju o pomoći Hrvatskoj nakon razornog potresa. Nastala na inicijativu hrvatskog europarlamentarca Valtera Flege, a na njoj su, kako tvrdi Predrag Matić, radili svi hrvatski zastupnici i zastupnice.

“Rezolucija je zauzimanje stava, u ovom slučaju o ublažavanju posljedica potresa u Hrvatskoj, i to nekog tijela, u ovom slučaju parlamenta. Vjerujem da ćemo u četvrtak imati izglasanu rezoluciju o tome kako mi ujedinjeni hrvatski europarlamentarci želimo od Europe da po principu solidarnosti nastavi pomagati potresom pogođenim područjima. Rezolucija se prije svega zahvaljuje na pomoći, konstatira da obnova neće završiti preko noći, a u tom periodu tražimo od Komisije da nađe sredstava i iz proračuna 2021./2027. te da se smanje birokratske zavrzlame za odobravanje sredstava”, rekao je sam Flego za N1.

Istaknuo je dakako kako će biti potrebna ogromna sredstva kako bi se pomoglo potresom razorenim područjima, a osim Fonda solidarnosti, mehanizama civilne zaštite, proračuna, potrebna je i “glava” lokalne samouprave, općina, govori.

“Vjerujem da će rezolucija biti prihvaćena. Svjesni smo da zbog svih tužnih događaja na području Sisačko-moslavačke županije, da je teško čuvati se od korone, držati se mjera, zbog toga smo tražili više cjepiva i vjerujem da je to već prvi rezultat ovakve rezolucije. Vidimo da više cjepiva došlo iz objedinjene narudžbe, i to mi je drago, a to neće biti ni prvi ni posljednji korak. Siguran sam da će nakon ove rezolucije Komisija shvatiti da treba biti velikodušna prema Hrvatskoj”, smatra.

“Trebamo pogledati oko sebe. U razdoblju do 2020. Slovenija je 75% sredstava iz EU fondova plasirala u nova radna mjesta, a Češka je četiri puta više radnih mjesta otvorila od Hrvatske. Hrvatska je od 2014. do 2020. maksimalno ulagala u infrastrukturu. Naravno da to treba popraviti, ali mislim da naglasak treba biti na životu, radu, gospodarstvu. Nitko neće biti najsretniji samo s obnovljenom cestom ili kućom, a nema gdje raditi. To je ideja ovih EU fondova 2021./2027.”, zaključio je.