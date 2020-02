Europarlamentarac Picula nominiran za EU Oscara u kategoriji energetike

Autor: Dnevno

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula u najužem je izboru za prestižnu nagradu MEP Award, poznatiju kao „EU Oscar“, koja se dodjeljuje najboljim zastupnicima u Europskom parlamentu u određenim kategorijama. Zastupnik Picula nominiran je među tri top kandidata u kategoriji energetike („Energy Award“).

„Iznimno sam počašćen ovom nominacijom jer predstavlja veliko priznanje mom dugogodišnjem radu. No, ovo je prije svega priznanje europskim otočanima koji su prepoznali energetsku tranziciju kao prioritet i učinili moju inicijativu uspješnom! Veselim se nastavku rada na energetskoj tranziciji otoka koji već sad služe i kao jedan od putokaza u najvažnijem europskom projektu za desetljeća pred nama, Europskom zelenom planu”, rekao je zastupnik Picula povodom nominacije.

Jedan od prioriteta zastupnika Picule bio je uključiti područja koja su geografski ugrožena u europske politike. Zato je 2016. predložio pripremni akcijski plan i podnio amandman na EU proračun kojim je osigurao 2 milijuna eura. To je rezultiralo stvaranjem Inicijative za čistu energiju za EU otoke kroz koju je zatim uspostavljeno Tajništvo za otoke Europske komisije. Inicijativa je do danas uključila više od Više od 40 otočnih zajednica diljem Europe do danas se uključilo u projekte Tajništva, a novim amandmanom Picula je osigurao dodatnih milijun eura iz proračuna za njihov rad u 2020. godini. Uspjeh Inicijative potvrdila je i Europska komisija uvrstivši je u European Green Deal (Europski zeleni plan).

Vidjevši u praksi pozitivan ishod za EU otoke, zastupnik Picula predložio je još jednu uspješnu inicijativu za proširivanje sličnog koncepta na čistu energetsku tranziciju ruralnih područja, za što je u pripremnoj fazi odobreno još milijun eura iz ovogodišnjeg proračuna EU-a.

Nakon uspješnog prošlog potpredsjedničkog mandata, Picula je u novom mandatu Europskog parlamenta izabran za predsjednika Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja (SEARICA), koja od nekadašnjih osamdeset danas okuplja 114 zastupnika Europskog parlamenta iz čak 24 zemlje članice EU.

Zastupnik Picula nastavlja raditi na ostvarivanju ciljeva pravedne energetske tranzicije koja nikoga neće izostaviti i koja će posebnu brigu voditi o ugroženim sredinama. Odluku o nominacijama donio je žiri Parliament Magazinea, a pobjednik će se znati u ponedjeljak, 17. veljače 2020.