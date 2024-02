Europa bi uskoro mogla ‘nagaziti’ Hrvatsku: Stari problem stiže na naplatu

Autor: Iva Međugorac

Problemima u hrvatskom pravosuđu ne nazire se kraj, tek što je primirio štrajk nezadovoljnih sudaca i državnih odvjetnika čije vođenje uz gomilu turbulencija uskoro treba preuzeti sudac Ivan Turudić pred premijera Andreja Plenkovića i resornog ministra Ivana Malenicu stižu nove nevolje zbog problema kojega mjesecima guraju pod tepih. Ugledna zagrebačka odvjetnica Višnja Drenški Lasan uputila je naime pritužbu Europskoj komisiji vezano za zakonodavno rješenje iz ZKP-a o e-komunikaciji u kaznenim predmetima koje uništava pravo odvjetnika na godišnji odbor.

Na ovaj se potez jedna od najpoznatijih odvjetnica odlučila stoga što Ustavni sud u postupku ocjene ustavnosti kojeg je osobno podnijela ne provodi nikakve radnje pa se shodno tome ne zna kada će donijeti odluku, a Pučka pravobraniteljica po pritužbi koja joj je upućena nije u mogućnosti postupati jer teče postupak pred Ustavnim sudom.

Još su početkom ljeta prošle godine odvjetnici specijalizirani za kazneno pravo ukazivali na probleme s izmjenama Zakona o kaznenom postupku iz 2022.godine zbog kojim su im uskraćeni pravo na slobodne dane i godišnji odmor, a među prvima je glasno istupala upravo odvjetnica Drenški Lasan koja je radi toga Ustavnom sudu podnijela prijedlog za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti dvaju zakonskih članaka 49. i 45. Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a, pri čemu se tražila i privremena mjera kojom bi se obustavile sve radnje koje se temelje na njima.

Nezadovoljni odvjetnici već dugo ukazuju na apsurde

Kaznenjacima su naime problematične zakonske odredbe kojima se definira dostava sudskih pisama putem informacijskog sustava, a sporni članak koji ih je posebice uznemirio propisuje da sud odluke i dopise odvjetnicima dostavlja u sigurni elektronički poštanski pretinac. Slanjem odluka li dopisa informacijski sustav primatelju na adresu njegove elektroničke pošte dostavlja i informativnu poruku kojom ga obavještava o dostavi.

Usporedno s time stiže im i poruka da se dopisi smatraju dostavljenima po isteku od osam dana od dana kada su zaprimljene u spomenuti sigurnosni elektronički poštanski pretinac prijatelja. Premda navedeni sustav ima svojih beneficija, poput primjerice brže i sigurnije dostave, ono što se u njemu nameće kao problematično jest to što odvjetnici po njemu ne mogu imati u planu dane kada će uzeti odmor budući da se ovako provedena dostava tretira kao neposredna dostava. Pojednostavljeno rečeno, drži se da su odluka ili dopis izravno dostavljeni osobi kojoj su i upućeni.

”Zakonodavac nije predvidio razuman rok za preuzimanje pisama dostavljenih u elektronički pretinac odvjetnika, ni vrijeme za mirovanje rokova za dostavu presuda u elektronički pretinac branitelja tijekom srpnja i kolovoza kada većina sudaca, tužitelja, ali i svih u Hrvatskoj koristi godišnji odmor”, upozoravala je ranije odvjetnica Drenški Lasan podsjećajući kako je godišnji odmor socijalna kategorija koja ulazi u grupu socijalnih prava. Prema njenim riječima to je ujedno i zakonom propisano razdoblje u kalendarskoj godinu unutar kojeg radnik može izbivati sa rada s pravom na naknadu plaće radi obnove radnih sposobnosti. Sve to Drenški Lasan navodi i u svojem podnesku Ustavnom sudu u kojem se pozivala na međunarodne dokumente kao i na presude Europskog suda za ljudska prava koje radniku jamče pravo na odmor.

Problem traje od prošlog ljeta

Kako se evidentno nadležni po ovom pitanju od prošlog ljeta nisu pomakli s mrtve točke poznata odvjetnica odlučila se na daljnje korake u čemu ima podršku kolega odvjetnika koji se bave kaznenim pravom, a koji već mjesecima čekaju da se riješi slučaj njihova godišnjeg odmora zbog čega su tijekom ljeta poručivali da su spremni i na javni prosvjed. Da je situacija apsurdna jasno je i iz toga što njihovi kolege, odnosno odvjetnici koji se bave parničnim postupkom temeljem Zakona o parničnom postupku imaju propisan rok od 15 dana za podizanje odluka u sustavu e-komunikacije. Zakonom je jednako tako uređena i svojevrsna ljetna stanka pa rokovi za žalbu u parničnom postupku ne teku u periodu od 1. do 15. kolovoza kada većina odvjetnika koristi godišnji odmor.









Odvjetnici koji se bave kaznenim pravom zastupaju okrivljenike za najteža kaznena djela za koja i jesu propisane najveće zatvorske kazne, i baš zbog toga i jesu već dugo ljuti na ministra Malenicu kao i na vlastitu Hrvatsku odvjetničku komoru koja po ovom pitanju nije poduzimala ništa konkretno ni proaktivno. Poznata odvjetnica Drenški Lasan na ovu je temu pisala i u stručnom listu Informator- tjedniku za pravna i ekonomska pitanja gdje je u tekstu pod naslovom Kako je zakonodavac odvjetnicima ukrao godišnji odmor detaljno analizirala ovu temu.

”Zakonodavac uopće nije predvidio mirovanje rokova za dostavu odluka i pismena u elektronički pretinac odvjetnika koji u bilo kojoj ulozi sudjeluju u kaznenom postupku. Odvjetnici nisu ‘građani drugog reda’ jer samostalnim obavljanjem djelatnosti stječu prihod kojim pune državni proračun, plaćajući sve zakonom propisane poreze, prireze, fiskalne i parafiskalne namete. Iz tog razloga obveza je zakonodavca da vodi računa o njihovu zdravlju, o njihovoj djeci i obiteljima jednako kao što vodi brigu o zdravlju, obiteljima i djeci svih drugih zaposlenika bili oni zaposlenici u javnom ili privatnom sektoru bili državni službenici ili pravosudni dužnosnici, čistači ili liječnici itd”, upozoravala je odvjetnica koja je ujedno upozoravala i na najvažniji problem s rokovima za dostavu koji se odnosi na kvalitetu obrane okrivljenika.

Oglašavao se i Olujić

“Općepoznata je činjenica da kazneni postupci, pogotovo oni iz nadležnosti USKOK-a, traju dugo i da je riječ o najsloženijim predmetima i najobimnijim predmetima koji dosegnu i desetke tisuća stranica – primjerice, samo presuda u predmetu kolokvijalno nazvanom Agram ima oko 550 stranica. U takvoj situaciji, uz pretpostavku da je okrivljenik pristao da mu žalbu piše drugi odvjetnik dok je njegov branitelj na godišnjem odmoru, nemoguće je naći odvjetnika koji bi na to pristao zato što u roku za izjavljivanje žalbe ne bi mogao ni pročitati predmet, a kamoli napisati žalbu.

Upozoravamo na činjenicu da svaki okrivljenik ima pravo na izabranog branitelja u kojeg ima povjerenja, koji mu je bio na raspravama i koji poznaje njegov predmet, pa se ne može očekivati da će u situaciji kada je potrebno pisati žalbu ili neki drugi pravni lijek pristati da mu žalbu na presudu piše neki drugi odvjetnik”, naglašavala je Drenški Lasan ukazujući i na diskriminatornu stranu ovog rješenja kao i na to da će ono dovesti do narušavanja fizičkog i mentalnog zdravlja odvjetnika te ugroziti njihov osobni i obiteljski život.

Da se radi o apsurdnu tvrdio je i odvjetnik Fran Olujić. ”Znači sud može imati godišnji, a mi branitelji ne možemo. Nitko me ne može uvjeriti da je to nešto zbog čega bi se pravosuđe ubrzalo, jer je to doba godine kada se i inače na sudovima ništa ne događa”, ukazivao je Olujić. To doba godine se bliži, resorni ministar šuti, Ustavni sud stoji u mjestu, a nezadovoljstvo kaznenjaka se gomila pa bi uskoro i oni od premijera Plenkovića mogli tražiti da ih primi ukoliko se u što kraćem roku ova situacija ne pomakne s mrtve točke.