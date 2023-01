EURO POSTAJE NAJVEĆI PLENKOVIĆEV DEBAKL! HDZ-ovci u očaju: Gdje je nestao najvažniji detalj?

Autor: Iva Međugorac

Pompozno i samouvjereno premijer Andrej Plenković i članovi njegove Vlade najavljuju uvođenje eura već godinu dana, pri čemu se građanima jamčilo da do prevara, zaokruživanja i rasta cijena neće doći jer će se vladajući za to pravodobno pobrinuti. I zaista, ne može se reći da u Vladi nisu imali vremena, no sve ono što su najavljivali ovih dana najblaže rečeno pada u vodu, nespremnost na novu valutu osjeti se na svakom koraku, građani koji ionako jedva spajaju kraj s krajem žale se na rast cijena, a Plenković sada pred novinare izlazi u pratnji ministra gospodarstva Davora Filipovića koji najavljuje obračune s poduzetnicima i gospodarstvenicima koji se ne budu držali reda, premda nitko ne zna što zapravo taj red znači i tko uopće na slobodnom tržištu poduzetnike može spriječiti da sami formiraju cijene svojih proizvoda i usluga.

Kaos oko eura zabrinuo HDZ-ovce

Situacija oko eura pomno se prati i u HDZ-u u kojem se love za glavu te kažu da bi se uvođenje ove nove valute od najvećeg uspjeha, moglo pretvoriti u najveći debakl Plenkovićeve vlade. Premijer će s jedne strane na sebe navući bijes poduzetnika, prijetnjama o ukidanju potpora dovode se u pitanje radna mjesta, a sa druge strane ako nešto ne poduzme to bi definitivno moglo rezultirati valom nezadovoljstva, socijalnim nemirima i raznim drugim izrazima nezadovoljstva od strane naroda kojega sve manje zanimaju prednosti koje sa sobom donosi euro, a sve više njihovi prazni novčanici iz kojih je sve teže prehraniti obitelji.

”Nevjerojatno je, ali treba reći istinu Plenković je pored svog truda, angažmana, reklamiranja i busanja u prsa uvođenje eura dočekao posve nespreman. Pa svi već godinu dana spominju zaokruživanje i rast cijena, kako oni u Vladi sada mogu djelovati kao da ih je to zateklo? Ovo nema veze s inflacijom, ovo je trebalo drugačije i ozbiljnije regulirati”, mišljenja je naš sugovornik iz vladajuće stranke koji je uvjeren da Filipovićev rat s Hrvatskim telekomom neće dati nikakva rezultata, baš kao što nikakva rezultata nije dao njegov okršaj s predstavnicima slovenskog Petrola.





Filipović u nezavidnom položaju

”To je čisti populizam, pucnjevi u prazno i jeftina demagogija, PR koji bi dugoročno ipak mogao biti opasan, ako građani mimo riječi i floskula ne osjete da se Vlada zaista zauzima za njih, i da zaista štiti njihove interese od toga što Filipović ratuje po medijima nema ništa”, vjeruje naš sugovornik te napominje da je oko prelaska na euro bila angažirana ogromna količina administrativnih djelatnika, a tu je i ogromna količina novca zbog kojeg nismo smjeli u ovaj proces ući ovako nespremni.

Treba podsjetiti da je u 2020.godini donesen Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, a u njemu se vrlo jasno spominju crne liste koje su trebale gospodarstvenike demotivirati po pitanju zaokruživanja cijena, što se na koncu u praksi nije pokazalo korisnim, niti danas crne liste itko spominje na adekvatan način.

”Filipović proziva sve poduzetnike, sve lance, sve ugostitelje. On mora biti precizniji, ali oni su i spominjanje crnih listi makli sa službenih stranica i odlučili su se za Etički kodeks koji im je već u ovih par dana pao u vodu što je po svemu sudeći šokiralo i premijera Plenkovića koji definitivno nema previše prostora za manevar”, smatra naš sugovornik te kaže da vladajućima sada preostaje isključivo nastavak politike zamrzavanja cijena, unatoč kojem teško mogu utjecati na zaustavljanje inflacije.

Problemi političke naravi

”Ne radi se ovdje samo o tim zaokruživanjima cijena, problem je dubinski, Plenković je ulazak u eurozonu predstavljao kao vrhunac svoje karijere, to i ulazak u Schengen trebali su biti kruna svega onoga što je on napravio u svojim mandatima, iz Plenkovićeve priče dalo se naslutiti da nam stižu neka bolja, kvalitetnija vremena koja će se pozitivno odraziti na životni standard građana, sada se ulazak u euro svodi na debakl zbog kojeg je i sami Schengen ostao u drugom planu, a to nije bezopasno jer je izazvalo bijes kod građana”, konstatira naš sugovornik koji uz to podsjeća da bez obzira na stabilan HDZ-ov rejting kojega može zahvaliti nestabilnoj oporbi rejting Vlade i premijera Plenkovića već neko vrijeme nisu na zavidnom nivou.