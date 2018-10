EU će zabraniti proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu

Autor: Hina

Europska unija (EU) trebala bi uskoro zabraniti proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu, poput plastičnih tanjura i slamki, objavila je u srijedu austrijska dužnosnica čija zemlja trenutno predsjeda Unijom.

“Plastični otpad zagađuje naše rijeke, plaže i oceane. Stoga ćemo zabraniti plastične proizvode za koje postoje dobre alternative. A proizvođače plastike ćemo primorati da plate čišćenje”, kazala je Elisabeth Koestinger, austrijska savezna ministrica za održivost i turizam.

Europski parlament je 24. listopada na plenarnoj sjednici u Strasbourgu velikom većinom izglasao direktivu o potpunoj zabrani nekih plastičnih proizvoda, poput štapića za uši te plastičnog pribora za jelo i slamki koji ujedno čine gotovo najveći dio otpada na europskim obalama i u morima.

Očekuje se da će pregovori između parlamenta i država članica početi za nekoliko dana.

Znanstvenici procjenjuju da svake godine u morima i oceanima završi do 12,7 milijuna tona plastike, odnosno jedan kamion plastike svake minute te da njezina prisutnost ugrozi i do 700 životinjskih vrsta, a sveukupno se do danas u morima i oceanima nakupilo oko 150 milijuna tona plastike.

Plastični otpad u morima uzrokuje gubitke i do 259 milijuna eura u sektoru turizma i 695 milijuna u ribarstvu, a predstavlja opasnost i za ljudsko zdravlje kroz hranidbeni lanac. Naime, plastika čini čak 86 posto otpada u svjetskim morima.